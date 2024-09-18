Как компактно сложить одеяло

Если у вас объёмное зимнее одеяло, которое занимает много места, этот лайфхак поможет сложить его так, что оно будет занимать место не больше подушки.

Блогер Sophie Webb показала своим подписчикам, как просто, быстро и компактно сложить одеяло, чтобы оно занимало минимум места в вашем шкафу.

Что делать:

Разверните одеяло по всей длине и немного подогните под низ один его край;

С другой стороны начните его сворачивать, одна сторона к другой (см. видео);

Когда одеяло будет выглядеть продольно с одной загнутой стороной, словно карманчик, начните скручивать его, так чтобы заправить в этот "карманчик".

Теперь ваше одеяло будет занимать минимум места и не будет распадаться в руках, когда вам нужно будет достать его с полки.

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