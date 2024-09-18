Як компактно скласти ковдру

Якщо ви маєте пухку зимову ковдру, яка займає багато місця, цей лайфгак допоможе скласти її так, що вона займатиме місце не більше подушки.

Блогерка Sophie Webb показала своїм підписникам, як просто, швидко та компактно скласти ковдру, щоб вона займала мінімум місця у вашій шафі.

Що робити:

Розгорніть ковдру по всій довжині та трохи підігніть під низ її один край;

З інших боків почніть її згортати, одна сторона до іншої (див. відео);

Коли ковдра матиме поздовжний вигляд з однією загнутою стороною, ніби кишенька, почніть скручувати її, так щоб заправити у цю "кишеньку".

Тепер ваша ковдра займатиме мінімум місця та не буде розпадатися у руках, коли вам треба буде дістати її з полиці.

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