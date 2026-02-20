Никола Пельтц скопировала образ Киры Найтли с обнаженным животом и джинсами с низкой посадкой

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Associated Press

31-летняя жена Бруклина Бекхэма, из-за которой он поссорился с родителями и прекратил общение, поделилась в Instagram новым фото. На романтическом снимке Никола Пельтц целовала Бруклина, но внимание привлек больше ее образ.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

Актриса на самом деле скопировала лук Киры Найтли, который та носила в 2003 году во время премьеры фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». То появление Киры стало одним из самых запоминающихся моментов красной дорожки.

Кира Найтли / © Getty Images

На тот момент Найтли было всего 18 лет и ее выбор образа для мероприятия был сенсационным, ведь надела она не платье, как обычно бывает. Белый топ актрисы с мелкими складками был от Valentino, а шею ее украшало колье из жемчуга, которое намекало на название фильма.

Первой же этот топ носила модель Жизель Бундхен — она демонстрировала его на подиуме в 2002 году во время показа коллекции весна-лето 2003.

Жизель Бундхен и дизайнер Валентино Гаравани / © Getty Images