Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
123
Время на прочтение
2 мин

Хрустящий камамбер на шпажках — рецепт закуски, которая выглядит по-ресторанному

Расплавленный сыр, хрустящий бекон и золотистая корочка — это блюдо создано для «вау» эффекта с первого укуса.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Хрустящий камамбер на шпажках

Хрустящий камамбер на шпажках / © Credits

Есть закуски «на каждый день», а есть те, которые мгновенно превращают ужин в маленький праздник. Хрустящий камамбер — именно из таких. Рецепт, о котором рассказали на странице samura cooking, уже покоряет соцсети, ведь там минимум ингредиентов, но максимум вкуса.

Камамбер — один из самых известных французских сыров с белой плесенью. Его ценят за нежную сердцевину и глубокий сливочный вкус. При нагревании он становится особенно соблазнительным. Именно поэтому его так часто используют в запеченных и жареных закусках.

Ингредиенты

  • круглый сыр камамбер 1 шт. (примерно 250 г)

  • бекон

  • пшеничная мука 2-3 ст. л

  • яичные желтки 2 шт.

  • панировочные сухари ½ стакана

  • деревянные шпажки

  • растительное масло

Приготовление

  1. Нарежьте круг камамбера на 4 равные части.

  2. Каждый кусочек плотно оберните беконом.

  3. Аккуратно проткните сыр деревянной шпажкой, чтобы зафиксировать форму.

  4. Слегка обваляйте заготовки в муке.

  5. Окуните их в желтки, чтобы покрытие было равномерным.

  6. Обваляйте в сухарях, хорошо прижимайте панировку.

  7. Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки около 2-3 мин.

  8. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Подавайте сразу — именно горячим этот сыр раскрывается лучше всего.

Подача

Эти шпажки — идеальный аперитив, они прекрасно сочетаются с:

  • ягодным или инжирным соусом

  • медом с каплей чили

  • свежим зеленым салатом

  • сухим белым вином или безалкогольным виноградным напитком

На праздничном столе они выглядят не хуже, чем в модном ресторане, а на домашней вечеринке исчезнут первыми.

Хрустящий камамбер — это об удовольствии без сложных техник, о балансе вкуса, текстуры и тот самый «вау» эффект, ради которого мы готовим. Если хотите быстро удивить гостей или порадовать себя чем-то особенным — этот рецепт точно стоит места в вашей кулинарной тетради.

Следующая публикация

