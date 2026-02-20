Хрустящий камамбер на шпажках / © Credits

Есть закуски «на каждый день», а есть те, которые мгновенно превращают ужин в маленький праздник. Хрустящий камамбер — именно из таких. Рецепт, о котором рассказали на странице samura cooking, уже покоряет соцсети, ведь там минимум ингредиентов, но максимум вкуса.

Камамбер — один из самых известных французских сыров с белой плесенью. Его ценят за нежную сердцевину и глубокий сливочный вкус. При нагревании он становится особенно соблазнительным. Именно поэтому его так часто используют в запеченных и жареных закусках.

Ингредиенты

круглый сыр камамбер 1 шт. (примерно 250 г)

бекон

пшеничная мука 2-3 ст. л

яичные желтки 2 шт.

панировочные сухари ½ стакана

деревянные шпажки

растительное масло

Приготовление

Нарежьте круг камамбера на 4 равные части. Каждый кусочек плотно оберните беконом. Аккуратно проткните сыр деревянной шпажкой, чтобы зафиксировать форму. Слегка обваляйте заготовки в муке. Окуните их в желтки, чтобы покрытие было равномерным. Обваляйте в сухарях, хорошо прижимайте панировку. Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки около 2-3 мин. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Подавайте сразу — именно горячим этот сыр раскрывается лучше всего.

Подача

Эти шпажки — идеальный аперитив, они прекрасно сочетаются с:

ягодным или инжирным соусом

медом с каплей чили

свежим зеленым салатом

сухим белым вином или безалкогольным виноградным напитком

На праздничном столе они выглядят не хуже, чем в модном ресторане, а на домашней вечеринке исчезнут первыми.

Хрустящий камамбер — это об удовольствии без сложных техник, о балансе вкуса, текстуры и тот самый «вау» эффект, ради которого мы готовим. Если хотите быстро удивить гостей или порадовать себя чем-то особенным — этот рецепт точно стоит места в вашей кулинарной тетради.