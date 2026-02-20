- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 2 мин
Хрустящий камамбер на шпажках — рецепт закуски, которая выглядит по-ресторанному
Расплавленный сыр, хрустящий бекон и золотистая корочка — это блюдо создано для «вау» эффекта с первого укуса.
Есть закуски «на каждый день», а есть те, которые мгновенно превращают ужин в маленький праздник. Хрустящий камамбер — именно из таких. Рецепт, о котором рассказали на странице samura cooking, уже покоряет соцсети, ведь там минимум ингредиентов, но максимум вкуса.
Камамбер — один из самых известных французских сыров с белой плесенью. Его ценят за нежную сердцевину и глубокий сливочный вкус. При нагревании он становится особенно соблазнительным. Именно поэтому его так часто используют в запеченных и жареных закусках.
Ингредиенты
круглый сыр камамбер 1 шт. (примерно 250 г)
бекон
пшеничная мука 2-3 ст. л
яичные желтки 2 шт.
панировочные сухари ½ стакана
деревянные шпажки
растительное масло
Приготовление
Нарежьте круг камамбера на 4 равные части.
Каждый кусочек плотно оберните беконом.
Аккуратно проткните сыр деревянной шпажкой, чтобы зафиксировать форму.
Слегка обваляйте заготовки в муке.
Окуните их в желтки, чтобы покрытие было равномерным.
Обваляйте в сухарях, хорошо прижимайте панировку.
Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки около 2-3 мин.
Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Подавайте сразу — именно горячим этот сыр раскрывается лучше всего.
Подача
Эти шпажки — идеальный аперитив, они прекрасно сочетаются с:
ягодным или инжирным соусом
медом с каплей чили
свежим зеленым салатом
сухим белым вином или безалкогольным виноградным напитком
На праздничном столе они выглядят не хуже, чем в модном ресторане, а на домашней вечеринке исчезнут первыми.
Хрустящий камамбер — это об удовольствии без сложных техник, о балансе вкуса, текстуры и тот самый «вау» эффект, ради которого мы готовим. Если хотите быстро удивить гостей или порадовать себя чем-то особенным — этот рецепт точно стоит места в вашей кулинарной тетради.