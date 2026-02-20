Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 лютого

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 лютого?

Місяць розповідає

Нинішній день несприятливий для активних дій у будь-якій сфері життя — час і енергія будуть витрачені даремно, а результат виявиться нульовим.

Реклама

Місяць рекомендує

День сприятливий для врегулювання наявних конфліктів: зірки рекомендують зателефонувати рідним або друзям, з якими ми давно не спілкувалися, і щиросердно перепросити тих, перед ким ми винні. Також рекомендують відкласти всі справи — навіть ті, які ви планували заздалегідь — і як слід розслабитися, наприклад, зайнятися йогою або помедитувати.

Місяць застерігає

Не можна даремно витрачати сили — як фізичні, так і моральні, яких буде багато: порожні розмови можуть забрати енергію, яку необхідно було витратити на щось більш корисне.

Читайте також: