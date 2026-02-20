- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 лютого
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 лютого?
Місяць розповідає
Нинішній день несприятливий для активних дій у будь-якій сфері життя — час і енергія будуть витрачені даремно, а результат виявиться нульовим.
Місяць рекомендує
День сприятливий для врегулювання наявних конфліктів: зірки рекомендують зателефонувати рідним або друзям, з якими ми давно не спілкувалися, і щиросердно перепросити тих, перед ким ми винні. Також рекомендують відкласти всі справи — навіть ті, які ви планували заздалегідь — і як слід розслабитися, наприклад, зайнятися йогою або помедитувати.
Місяць застерігає
Не можна даремно витрачати сили — як фізичні, так і моральні, яких буде багато: порожні розмови можуть забрати енергію, яку необхідно було витратити на щось більш корисне.
