Шоу-бізнес
179
1 хв

Їй пасує: супермодель Алессандра Амбросіо вийшла на публіку зі стильною сумкою-хобо за 4 тисячі доларів

На вартості аксессуарів зірка вирішила не економити.

Юлія Каранковська
Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Зірка Victoria’s Secret — супермодель Алессандра Амбросіо — потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі, коли виходила з закладу. Вона продемонструвала стильний повсякденний образ у естетиці Y2K, яка зараз на піку популярності.

Алессандра поєднала трендові джинси-кльош синього кольору зі смугастою атласною сорочкою, яку носила заправленою та розстебнутою на верхні ґудзики. Однак головними в її образі стали аксесуари, адже Амбросіо поєднала взуття з текстурної шкіри та велику сумку-хобо від Saint Laurent, вартість якої майже 4 тисячі доларів.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Волосся модель зібрала, одягла окуляри з прозорими лінзами та коричневий ремінь з великою пряжкою. Також її шию прикрашало багато підвісок.

Це була перша поява Амбросіо на публіці після того як вона запалювала на традиційному карнавалі у своїй рідній Бразилії. Модель одягла прозоре боді та високий головний убір, розшиті камінням і кристалами різних кольорів, а за її спиною були величезні зелено-фіолетові крила, майже як під час показу бренду спідньої білизни Victoria’s Secret.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

