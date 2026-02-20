- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
179
1 хв
Їй пасує: супермодель Алессандра Амбросіо вийшла на публіку зі стильною сумкою-хобо за 4 тисячі доларів
На вартості аксессуарів зірка вирішила не економити.
Зірка Victoria’s Secret — супермодель Алессандра Амбросіо — потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі, коли виходила з закладу. Вона продемонструвала стильний повсякденний образ у естетиці Y2K, яка зараз на піку популярності.
Алессандра поєднала трендові джинси-кльош синього кольору зі смугастою атласною сорочкою, яку носила заправленою та розстебнутою на верхні ґудзики. Однак головними в її образі стали аксесуари, адже Амбросіо поєднала взуття з текстурної шкіри та велику сумку-хобо від Saint Laurent, вартість якої майже 4 тисячі доларів.
Волосся модель зібрала, одягла окуляри з прозорими лінзами та коричневий ремінь з великою пряжкою. Також її шию прикрашало багато підвісок.
Це була перша поява Амбросіо на публіці після того як вона запалювала на традиційному карнавалі у своїй рідній Бразилії. Модель одягла прозоре боді та високий головний убір, розшиті камінням і кристалами різних кольорів, а за її спиною були величезні зелено-фіолетові крила, майже як під час показу бренду спідньої білизни Victoria’s Secret.