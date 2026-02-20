З голими грудими на прем’єру: Александр Скарсгард здивував ефектним і нестандартним образом

Александр Скарсгард / © Associated Press

Александр Скарсгард, який зумів стати справжньою модною сенсацією 2025 року, знову здивував образом на заході. 49-річний шведський актор відвідав британську прем’єру фільму «Момент» у Лондоні і вийшов до фотографів у чорному костюмі від Saint Laurent.

Александр Скарсгард / © Associated Press

Стиліст Скарсгарда — Гаррі Ламберт — цього разі підібрав для зірки класичний вечірній костюм, однак поєднав його не з сорочкою, а шовковою майкою з глибоким овальним вирізом, який майже повністю оголював груди актора.

Александр Скарсгард / © Associated Press

Образи від Saint Laurent Скарсгард обирає не вперше, адже завдяки саме цьому бренду про актора заговорили, як про одного з головних модників на червоних доріжках. У травні 2025 року він вийшов на червону доріжку Каннського кінофестивалю в оригінальних шкіряних ботфортах у стилі чобіт-рибалки. Це було вбрання, яке всі обговорювали тижнями, і воно теж було від Saint Laurent.

