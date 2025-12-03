- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 127
- Час на прочитання
- 1 хв
Закохує у себе жінок всього світу: шведський красень Александр Скарсгард знову здивував образами
49-річний Александр Скарсгард знову підкорює світ своїми модними експерементами.
Шведський актор за останній час продемонстрував аж два креативних образи і це були поєднання, які наважився одягти би не кожен чоловік.
У створенні луків для червоної доріжки актору допомагає його стиліст Гаррі Ламберт і, схоже, Александр погоджується на усі креативні ідеї модного експерта.
Перший лук актора був Valentino і включав чорний костюм та синю шовкову сорочку. Також Скарсгард здивував остроносыми туфлями з пряжками.
Особливою родзинкою образу стала його краватка. В такому ансамблі він прийшов на 28-му церемонію вручення премії Британської незалежної кінопремії.
Другий образ актора був теж від Valentino, але кардинально відрізнявся. Він носив чорні штани та сорочку у поєднанні з рожевим піджаком та жовтою краваткою.
В такому образі він прийшов на церемонію вручення кінопремії Gotham Film Awards. Взуття актора тепер було також іншим — він носив туфлі Valentino з великим золотим логотипом.