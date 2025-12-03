Закохує у себе жінок всього світу: шведський красень Александр Скарсгард знову здивував образами

Александр Скарсгард / © Associated Press

Реклама

Шведський актор за останній час продемонстрував аж два креативних образи і це були поєднання, які наважився одягти би не кожен чоловік.

У створенні луків для червоної доріжки актору допомагає його стиліст Гаррі Ламберт і, схоже, Александр погоджується на усі креативні ідеї модного експерта.

Перший лук актора був Valentino і включав чорний костюм та синю шовкову сорочку. Також Скарсгард здивував остроносыми туфлями з пряжками.

Реклама

Александр Скарсгард / © Getty Images

Особливою родзинкою образу стала його краватка. В такому ансамблі він прийшов на 28-му церемонію вручення премії Британської незалежної кінопремії.

Александр Скарсгард / © Getty Images

Другий образ актора був теж від Valentino, але кардинально відрізнявся. Він носив чорні штани та сорочку у поєднанні з рожевим піджаком та жовтою краваткою.

Александр Скарсгард / © Associated Press

В такому образі він прийшов на церемонію вручення кінопремії Gotham Film Awards. Взуття актора тепер було також іншим — він носив туфлі Valentino з великим золотим логотипом.