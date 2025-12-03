- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
Вона не старіє: 56-річна Гвен Стефані одягла сукню з фатину та розпустила біляве волосся для фото
Захід відбувався у Нью-Йорку, а на публіку зірка вийшла без свого чоловіка Блейка Шелтона.
Попзірка Гвен Стефані прийшла на прем’єру різдвяного фільму «О. Що. Весело.», у якому зіграли Мішель Пфайффер, Глоя Грейс Морец та Єва Лонгорія. Однак Гвен теж причетна до проєкту, оскільки її музика буде серед саундтреків фільму.
Співачка обрала для своєї появи сукню від відомого бренду Vera Wang з колекції весна-літо 2024. Вбрання мало довгу й пишну спідницю зі шлейфом у чорнихй і зелених відтінках.
Верх сукні був виконаний як корсет з декольте-серцем, а ось спідниця була з так званим «русалчиним» хвостом і баскою.
Гвен у цьому образі була неймовірною. Співачка доповнила сукню прикрасами на шиї, розпустила своє довге біляве волосся і зробила макіяж, а її шкіра мала гарнй бронзовий відтінок засмаги. Здавалося також, що на обличчі 56-річної попвиконавиці не було жодної зморшки.