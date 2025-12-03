Вона не старіє: 56-річна Гвен Стефані одягла сукню з фатину та розпустила біляве волосся для фото

Гвен Стефані / © Associated Press

Попзірка Гвен Стефані прийшла на прем’єру різдвяного фільму «О. Що. Весело.», у якому зіграли Мішель Пфайффер, Глоя Грейс Морец та Єва Лонгорія. Однак Гвен теж причетна до проєкту, оскільки її музика буде серед саундтреків фільму.

Гвен Стефані / © Associated Press

Співачка обрала для своєї появи сукню від відомого бренду Vera Wang з колекції весна-літо 2024. Вбрання мало довгу й пишну спідницю зі шлейфом у чорнихй і зелених відтінках.

Верх сукні був виконаний як корсет з декольте-серцем, а ось спідниця була з так званим «русалчиним» хвостом і баскою.

Гвен у цьому образі була неймовірною. Співачка доповнила сукню прикрасами на шиї, розпустила своє довге біляве волосся і зробила макіяж, а її шкіра мала гарнй бронзовий відтінок засмаги. Здавалося також, що на обличчі 56-річної попвиконавиці не було жодної зморшки.

