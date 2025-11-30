Зодіакальний гороскоп на грудень 2025 року для всіх 12 знаків

Гороскоп / © Associated Press

Зірки запрошують нас веселитися, подорожувати, розширюючи моральні й фізичні обрії, і буде нерозумно - зрозуміло, за можливості - не скористатися такою щедрою пропозицією. На державних - і соціальному - рівнях на тлі цілком благополучних аспектів можливі безвихідні ситуації, ілюзії й обман, навіть там, де ніхто на них не очікує.

Велика ймовірність публічних скандалів, коли назовні вийде неприємна правда, яка вкотре поховала чиюсь репутацію. Також у кожного з нас у цей час - що логічно напередодні Нового року і Різдва - виникне непереборне бажання очистити свій дім і свою країну від скверни, і багатьом це вдасться, тож святковий настрій нам забезпечено.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків Зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Сезон зимового відпочинку представники знака відкриють раніше за інших, тому поїздки на зимові курорти - хоч у своїй країні, хоч за кордоном - їм бажано приурочити до першої половини місяця, тоді все в цьому сенсі складеться для них максимально вдало. Починаючи з 16 грудня відпочивати - і нудьгувати - вже не доведеться, в цей час необхідно буде скористатися щасливим шансом і продемонструвати свої видатні здібності, щоб підвищити авторитет - особливо в очах зарубіжних партнерів.

Телець

Несподіванки, які можуть чекати на представників знака насамперед у професійній сфері, якщо гарненько над ними подумати, вдасться обернути на свою користь, а це вже половина успіху, а решту додадуть працьовитість і посидючість. А ось екстрим у його вигляді в цей час категорично протипоказаний, тож катання на гірських лижах і керування автомобілем на підвищеній швидкості ліпше відкласти на інший час, зараз обережність - понад усе.

Близнята

Грудень для представників знака - час подій в особистому житті, які аж ніяк не можна назвати несподіваними, але від цього вони не стануть менш приємними, не варто упускати рідкісний шанс вивести стосунки з коханою людиною на новий - такий, що досі здавався недосяжним, - рівень. Друга половина місяця принесе ще й можливість непогано заробити, що зробить картину світу ідилічною в усіх відношеннях, а таке в житті трапляється нечасто.

Рак

Фінал року відзначиться авралом у всіх сферах життя, але на перший план усе-таки вийде розв'язання професійних питань, які не було доведено до тями впродовж попередніх одинадцяти місяців. У результаті вдасться не тільки завершити всі особливо важливі справи до новорічних свят, а й закріпити досягнутий результат, зробивши в такий спосіб солідний заділ на початок наступного року.

Лев

Натхненням для творчості може стати як несподіваний, але яскравий і бурхливий роман, так і спілкування з дітьми - особливо, маленькими, у будь-якому разі результат виявиться більш ніж вражаючим, а згодом, можливо, спрямує представників знака новим професійним шляхом. Вирушати в подорожі - переважно в другій половині місяця - бажано за кордон, там можна буде поєднати приємне з корисним, а точніше - відпочинок із роботою.

Діва

Більшу частину місяця присвятять заняттям, які представники знака просто обожнюють - наведенню порядку і затишку у своєму новому будинку, в який у цей самий час, можливо, доведеться переїхати, його декоруванню і придбанню предметів мистецтва. Фінал грудня - час задоволень, які в кожному конкретному випадку можуть виявитися найрізноманітнішими, але, найімовірніше, йтиметься про романтичні стосунки, які започаткують саме в цей час.

Терези

Зросте активність у спілкуванні з оточуючими - як у реальному, так і за допомогою месенджерів, головне - не пропустити жодного повідомлення, серед купи незначних листів може трапитися дуже важливе у професійному або особистому плані. Ближче до фіналу року на перший план вийдуть турботи, пов'язані з власною оселею та близькими людьми - зі зрозумілих причин вони виявляться приємними, тож, незважаючи на завантаженість, не втомити й не спричинятимуть особливих занепокоєнь.

Скорпіон

Активізується фінансовий сектор гороскопу, наслідком чого стане виплата всіх можливих і неможливих премій і гонорарів, які, втім, цілком заслужені представниками знака - вони працювали на такий результат упродовж майже всього року - значну частину отриманого можна буде витратити на подарунки. Нові знайомства, ймовірні напередодні Нового року, відбудуться не випадково - новій людині, яка в цей час з'явиться у їхньому житті, доведеться зіграти в ньому дуже важливу роль.

Стрілець

Стрільці, які і в будь-який інший час привертають увагу представників протилежної статі, цього разу стануть для них справжнім магнітом - ніхто не зможе пройти повз них, залишившись байдужим. Якщо врахувати, що, крім шарму і привабливості, вони матимуть неабияку частку сміливості - точніше, зухвалості, - стає зрозуміло, що не буде мети, якої вони не могли б досягти. Але зариватися їм при цьому не варто - Чорний Місяць, який увійшов у цей час до знака, запитає за все.

Козоріг

Грудень для представників знака - час аудиту: їм потрібно буде проаналізувати події року, що минає, хай би якої сфери життя вони стосувалися, проаналізувати власні вчинки і зробити з них висновки - як позитивного, так і негативного характеру. В останній декаді місяця замість новорічних канікул доведеться напружитися і почати активно діяти в найрізноманітніших напрямах, але переважними стануть професійна, фінансова і бізнес-сфери.

Водолій

Починати святкувати Новий рік і Різдво ніколи не зарано - саме так міркуватимуть представники знака, призначаючи зустрічі друзям, беручи участь у корпоративах і просто отримуючи задоволення від життя - зазвичай, їм для цього багато чого не треба, гарного настрою цілком достатньо, а в ньому не буде нестачі. Нове знайомство може привести людину, яка виявиться не просто приємним співрозмовником, а справжнім однодумцем, який поділятиме погляди на життя.

Риби

Професійна затребуваність представників знака, які справлять на потенційних роботодавців вкрай виграшне враження, дасть змогу не лише попрацювати, а й заробити - напередодні свят гроші точно зайвими не будуть. Зустріч, що станеться напередодні Нового року, найімовірніше, виявиться доленосною, тому не варто одразу відмітати бажаючого познайомитися, навіть якщо на перший погляд він здасться не надто презентабельним.