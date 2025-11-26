Гороскоп кохання на грудень 2025 року

1 грудня Плутон у секстилі з Венерою пом’якшує напруженість: з’являється шанс на діалог, на пошук нових цінностей у союзі. Це час, коли можна говорити про майбутнє і будувати плани, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

5 грудня повня у Близнятах у напружених аспектах до осі Вузлів — момент розколу. У стосунках можливі гострі розмови, вибір між минулим і майбутнім. Кармічні зв’язки перевіряються: залишається тільки те, що готове йти далі.

6 і 7 грудня гармонійні аспекти між Меркурієм, Юпітером і Сатурном дають рідкісний шанс на гармонію. Це дні, коли можна домовитися, відновити довіру, зміцнити союз.

8 грудня Марс у напруженості із Сатурном повертає давні проблеми: стосунки перевіряються на міцність, можливі конфлікти через обов’язки і кордони.

10 грудня з’єднання Ліліт і Меркурія робить слова гострими: розкриваються таємні мотиви, можливі викриття, відкривається інформація, яка змінює звичні ситуації у сфері взаємин.

11 грудня тригон Меркурія і Нептуна додає глибини та інтуїції — день, коли можна відчути істину і зрозуміти приховані бажання партнера.

Від 12 грудня Меркурій переміщається по знаку Стрільця і робить спілкування більш відкритим і прямим, але іноді різким. У стосунках це може бути як чесна розмова, так і ризик зайвої категоричності.

15 грудня Марс входить у знак Козорога: енергія стає дисциплінованою, стосунки вимагають конкретних кроків і відповідальності. Чоловіки стають більш наполегливими, у зв’язку з чим частіше можуть виникати конфлікти із суперниками.

16 грудня Сонце у квадраті із Сатурном нагадує про відповідальність і кордони: це момент, коли стосунки стикаються з реальністю.

20 грудня молодик у Стрільці відкриває нові горизонти, але квадрат Сонця з Нептуном може створювати ілюзії. Важливо не обдурювати себе і партнера, не піддаватися наївному або ілюзорному сприйняттю дійсності, а дивитися на світ тверезо і реально.

Увечері 20 грудня Ліліт входить у Стрільця на дев’ять місяців — починається період, коли віра та ідеали у стосунках можуть піддаватися маніпуляціям. Потрібно бути уважним до обіцянок і слів.

21 грудня зимове сонцестояння на тлі напруженого аспекту Венери із Сатурном — перевірка на зрілість. Союзи проходять іспит: залишається тільки те, що витримує тиск, відстань, розлуку.

24 грудня Венера у квадраті з Нептуном додає емоційної неясності, але її перехід у Козеріг робить почуття більш серйозними і відповідальними.

В останній день року формується стеліум Сонця, Марса і Венери. Це потужний імпульс для кохання і стосунків: енергія дії, пристрасті та гармонії з’єднується й висвітлюється Сонцем. Символічний момент, коли особисте і колективне об’єднуються в єдиному пориві — бажання будувати, кохати і діяти. Для багатьох пар це може стати початком нового циклу, а для самотніх — шансом зустріти важливу людину.

Близнята, Діви і Риби. Для цих знаків зодіаку грудень може виявитися проблемним у сфері кохання. Повня у Близнятах 5 грудня і напружені аспекти середини місяця розкривають суперечності, недомовленість і приховані мотиви. Можливі гострі розмови, криза довіри та необхідність переглянути очікування. Для Риб особливо чутливий квадрат Венери і Нептуна — ризик емоційної плутанини і розчарувань.

Близнята

Повня 5 грудня у вашому знаку в напруженості до осі Місячних Вузлів створює кризу вибору. У стосунках можливі гострі розмови, розчарування і необхідність вирішувати, які зв’язки варто продовжувати. Ілюзії руйнуються, і залишається тільки те, що дійсно ваше.

Діва

Для Дів грудень проблемний: напружені аспекти середини місяця розкривають недомовленість і приховані мотиви. Можливі кризи довіри, відчуття, що партнер не до кінця чесний. Важливо не вдаватися до критики, а шукати відкритого діалогу, інакше непорозуміння можуть призвести до охолодження.

Риби

Напружені аспекти Венери із Сатурном і Нептуном у вашому знаку створюють емоційну плутанину і ризик розчарувань. Весь місяць може відчуватися як випробування почуттів: те, що здавалося романтичним, може виявитися ілюзією. Важливо зберігати виразність і не піддаватися фантазіям, інакше можливі хворобливі розриви.

Овен, Лев і Стрілець. Для знаків стихії Вогню грудень сприятливий: Венера переміщується Стрільцем до 24 грудня і посилює пристрасть, відкритість і бажання рухатися вперед. Молодик у Стрільці 20 грудня сприяє знайомствам і починанням у стосунках, а стеліум Сонця, Марса й Венери наприкінці місяця приносить кохання й натхнення. Для Овнів і Левів — це час яскравих зустрічей і зміцнення союзів.

Овен

Для Овнів грудень сприятливий: Венера у Стрільці до 24 грудня посилює пристрасть і відкритість. Молодик 20 грудня дає шанс на нові романтичні початки, а кінець місяця приносить потужний імпульс любові й натхнення. Чудовий час для обговорення майбутнього наявних взаємин.

Лев

Для Левів місяць яскравий і насичений: Венера у Стрільці посилює романтику, а молодик відкриває нові горизонти. Кінець грудня — стеліум Сонця, Марса і Венери — приносить потужний імпульс пристрасті. Це час зізнань, популярності, подарунків.

Стрілець

Для Стрільців грудень особливо сприятливий: Венера у вашому знаку робить вас центром уваги і посилює привабливість. Молодик 20 грудня відкриває нові можливості в коханні, а кінець місяця приносить потужний імпульс пристрасті й натхнення. Чудовий період для нових знайомств і зміцнення наявних союзів.

Грудень перевіряє на міцність одних і відкриває нові горизонти для інших. Для Близнят, Дів і Риб важливо зберігати чесність і не піддаватися ілюзіям, а для Овнів, Левів і Стрільців — використовувати енергію місяця для зміцнення кохання і створення нових союзів.