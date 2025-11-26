ТСН у соціальних мережах

В яскравій сукні з воланами: королева Максима продовжує свій візит до Індонезії

Королева Нідерландів перебуває з триденним візитом до Індонезії.

Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Її Величність приїхала як спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань фінансового добробуту (UNSGSA).

На фото Максима позує разом із жителями під час відвідування комплексу субсидованого житла для малозабезпечених сімей у Бекасі, Західна Ява.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева цього разу теж віддала перевагу яскравому вбранню. На ній була сукня салатового відтінку, з довгими рукавами та оборкою на талії, до якої вона підібрала замшеві туфлі-човники на підборах. Також образ Максима доповнила зеленими сережками-кільцями, волосся розпустила та зробила легкий макіяж на обличчі.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Днем раніше Максима в костюмі гірчичного кольору, який складався з блузи з довгими рукавами та штанів-палаццо від Natan Сouture, відвідала село Лавеян Батік у Суракарті.

