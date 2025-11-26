В Україні запроваджують аварійні відключення світла: де не діють графіки

Відключення світла. / © t.me/nlevshitstelegram

У середу, 26 листопада, в кількох областях припинили діяти графіки відключення світла. Через обстріли в трьох регіонах запровадили аварійні вимкнення електроенергії.

Про це пресслужбі Міністерстві енергетики.

Зазначається, що росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

“Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення”, - наголосили в Міненергетики.

Сумська область

“Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1-5 черг”, - повідомили в “Сумиобленерго”.

Енергетики наголошують, що черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою під час погодинних.

Харківська область

Енергетики області звернулися до мешканців Харкова та області “з наполегливим проханням” - знизити своє енергоспоживання.

В обленерго наголосили, що від 0:00 в області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії. Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики.

Тим часом в “Укренерго” наголосили, що в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2,5 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Нагадаємо, напередодні увечері “Укренерго” запровадило графіки відключень світла 26 листопада. Вони діятимуть від 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 2,5 черг.