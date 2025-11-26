Помічник Путіна прокоментував "злив" своїх скандальних розмов з Віткоффом

Помічник президента Росії з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков / © Getty Images

Помічник президента Росії з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков прокоментував стенограму своїх телефонних розмов зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і ще одним радником лідера РФКирилом Дмитрієвим, які опублікувало видання Bloomberg.

Свій коментар Ушаков дав російським засобам масової пропаганди.

«Я з Віткоффом часто розмовляю, але зміст не коментую. А Дмитрієв… можу з будь-якою людиною говорити по телефону. Чому це когось цікавіть?» — сказав Ушаков.

Він узявся стверджувати, що публікацією цих розмов хтось намагається завадити «поліпшенню відносин» між Росією та США.

«Стосунки зараз вибудовуються важко, зокрема ось такого роду контактами», — зазначив кремлівський посадовець.

Він також підтвердив, що відповідно до попередньої домовленості, наступного тижня до Москви має прилетіти Віткофф разом із низкою представників адміністрації президента США.

«Я з Віткоффом доволі часто розмовляю, але щодо суті розмов, то вони мають закритий характер, не коментуватиму їх. Та ніхто не повинен коментувати… Хтось зливає, хтось прослуховує. Але не ми«, — резюмував Ушаков.

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg опублікувало стенограму розмови Віткоффа та Ушакова, яка відбулася у жовтні. Під час розмови американський посадовець радив Кремлю, як за допомогою лестощів запропонувати президенту США Дональду Трампу мирний план щодо України. Ця розмова передувала скандальному «мирному плану Трампа» з 28-ми пунктів.

Дмитрієв назвав фейком публікацію Bloomberg. Представник президента РФ заявив, що «підбурювачі війни» намагаються зірвати мирний процес, публікуючи подібні матеріали.