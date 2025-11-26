ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
508
Час на прочитання
2 хв

Помічник Путіна прокоментував "злив" своїх скандальних розмов з Віткоффом

Ушаков сказав, що хтось «прослуховує і зливає» розмови з американськими представниками, але це нібито роблять «не росіяни».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Помічник президента Росії з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков

Помічник президента Росії з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков / © Getty Images

Помічник президента Росії з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков прокоментував стенограму своїх телефонних розмов зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і ще одним радником лідера РФКирилом Дмитрієвим, які опублікувало видання Bloomberg.

Свій коментар Ушаков дав російським засобам масової пропаганди.

«Я з Віткоффом часто розмовляю, але зміст не коментую. А Дмитрієв… можу з будь-якою людиною говорити по телефону. Чому це когось цікавіть?» — сказав Ушаков.

Він узявся стверджувати, що публікацією цих розмов хтось намагається завадити «поліпшенню відносин» між Росією та США.

«Стосунки зараз вибудовуються важко, зокрема ось такого роду контактами», — зазначив кремлівський посадовець.

Він також підтвердив, що відповідно до попередньої домовленості, наступного тижня до Москви має прилетіти Віткофф разом із низкою представників адміністрації президента США.

«Я з Віткоффом доволі часто розмовляю, але щодо суті розмов, то вони мають закритий характер, не коментуватиму їх. Та ніхто не повинен коментувати… Хтось зливає, хтось прослуховує. Але не ми«, — резюмував Ушаков.

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg опублікувало стенограму розмови Віткоффа та Ушакова, яка відбулася у жовтні. Під час розмови американський посадовець радив Кремлю, як за допомогою лестощів запропонувати президенту США Дональду Трампу мирний план щодо України. Ця розмова передувала скандальному «мирному плану Трампа» з 28-ми пунктів.

Дмитрієв назвав фейком публікацію Bloomberg. Представник президента РФ заявив, що «підбурювачі війни» намагаються зірвати мирний процес, публікуючи подібні матеріали.

Дата публікації
Кількість переглядів
508
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie