"Плівки Віткоффа" та заяви Трампа про "мир" в Україні: що відомо про нові скандали

Трамп і Віткофф / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» у розробці мирної угоди між Україною та Росією. Він знову відправляє своїх спецпредставників — Дена Дрісколла до Києва та Стіва Віткоффа до Москви, а сам готовий зустрітися з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним лише, коли угода буде «остаточною або на завершальній стадії».

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Переговори та оптимізм Трампа

Як повідомляє власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко, американська делегація на чолі з Деном Дрісколлом провела переговори з росіянами в Об’єднаних Арабських Еміратах. За даними Axios і Financial Times, в Абу-Дабі також нібито була присутня українська делегація на чолі з керівником ГУР Кирилом Будановим, яка спілкувалася з обома сторонами.

Дональд Трамп вночі оголосив про прогрес у соцмережі Truth Social: «Початковий мирний план із 28 пунктів, розроблений Сполученими Штатами, був покращений за участі обох сторін, і залишилося лише кілька пунктів розбіжностей… Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Зеленським та президентом Путіним найближчим часом, але ТІЛЬКИ тоді, коли угода про припинення цієї війни буде ОСТАТОЧНОЮ або на завершальній стадії».

Чутливі питання та позиція Києва

Оптимізм Трампа не до кінця зрозумілий, оскільки найпроблемніші вимоги Москви (як-от здача українських територій, обмеження чисельності ЗСУ та заборона на вступ до НАТО) під час переговорів у Женеві були «винесені за дужки».

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив про необхідність обговорити ці «чутливі питання» віч-на-віч із Трампом та європейськими лідерами.

«Рамка на столі, і ми готові рухатися вперед разом — зі Сполученими Штатами Америки, за особистої участі Президента Трампа, і з Європою, з лідерами, і з усіма партнерами, які мають сили й можливості допомогти. І я готовий зустрітися з Президентом Трампом — є чутливі моменти для обговорення, вони все ще є, і ми вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною», — сказав він.

Трамп вважає, що Києву «раціональніше відмовитися від своїх земель», оскільки вони «за кілька місяців все одно можуть бути захоплені Росією».

Дональд Трамп, президент США: «Ви хочете воювати і втратити ще 60-50 тисяч людей? Чи ви хочете щось зробити зараз? У деяких випадках території будуть передані у зворотному напрямку. (…) Не можна провести кордон через трасу чи посеред міста. Так не буває. Це довгий складний процес».

Компромат на спецпредставника Віткоффа

Одразу після оголошення про нову поїздку Стіва Віткоффа до Москви видання Bloomberg опублікувало компромат, який викликає питання щодо його неупередженості.

«План із 28 пунктів» — російський виплід: була оприлюднена розшифровка телефонної розмови помічників Путіна (Ушакова та Дмітрієва), з якої випливає, що так званий «план із 28 пунктів» є суто російським творінням, який Віткофф мав передати до Білого дому, видавши за свій.

Оприлюднено запис телефонної розмови самого Віткоффа із помічником Путіна Ушаковим (відбулася у жовтні, напередодні візиту Зеленського до Вашингтона). З нього випливає, що Віткофф:

радив Ушакову організувати телефонний дзвінок Трампа і Путіна.

казав, що саме Путіну слід сказати Трампу.

«присягався у найглибшій повазі до російського диктатора».

Коментуючи ці записи, Дональд Трамп заявив, що це «нормальна практика», і «всі переговірники, на його думку, ведуть справи саме так».