"Пленки Уиткоффа" и заявления Трампа о "мире" в Украине: что известно о новых скандалах

Трамп и Уиткофф / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении «значительного прогресса» в разработке мирного соглашения между Украиной и Россией. Он снова отправляет своих спецпредставителей — Дэна Дрисколла в Киев и Стива Уиткоффа в Москву, а сам готов встретиться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным только, когда соглашение будет «окончательным или на завершающей стадии».

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Переговоры и оптимизм Трампа

Как сообщает собственный корреспондент ТСН в США Ольга Кошеленко, американская делегация во главе с Дэном Дрисколлом провела переговоры с россиянами в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным Axios и Financial Times, в Абу-Даби также якобы присутствовала украинская делегация во главе с руководителем ГУР Кириллом Будановым, которая общалась с обеими сторонами.

Дональд Трамп ночью объявил о прогрессе в соцсети Truth Social: «Первоначальный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединенными Штатами, был улучшен при участии обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов разногласий… Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но ТОЛЬКО тогда, когда соглашение о прекращении этой войны будет ОСТАТОЧНЫМ или на завершающей стадии».

Чувствительные вопросы и позиция Киева

Оптимизм Трампа не до конца понятен, поскольку самые проблемные требования Москвы (например, сдача украинских территорий, ограничение численности ВСУ и запрет на вступление в НАТО) во время переговоров в Женеве были «вынесены за скобки».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил о необходимости обсудить эти «чувствительные вопросы» с глазу на глаз с Трампом и европейскими лидерами.

«Рамка на столе, и мы готовы двигаться вперед вместе — с Соединенными Штатами Америки, при личном участии Президента Трампа, и с Европой, с лидерами, и со всеми партнерами, которые имеют силы и возможности помочь. И я готов встретиться с Президентом Трампом — есть чувствительные моменты для обсуждения, они все еще есть, и мы считаем, что участие европейских лидеров может быть полезным», — сказал он.

Трамп считает, что Киеву «рациональнее отказаться от своих земель», поскольку они «через несколько месяцев все равно могут быть захвачены Россией».

Дональд Трамп, президент США: «Вы хотите воевать и потерять еще 60-50 тысяч человек? Или вы хотите что-то сделать сейчас? В некоторых случаях территории будут переданы в обратном направлении. (…) Нельзя провести границу через трассу или посреди города. Так не бывает. Это долгий сложный процесс.»

Компромат на спецпредставителя Виткоффа

Сразу после объявления о новой поездке Стива Уиткоффа в Москву, издание Bloomberg опубликовало компромат, который вызывает вопросы относительно его беспристрастности.

«План из 28 пунктов» — российский выплод: была обнародована расшифровка телефонного разговора помощников Путина (Ушакова и Дмитриева), из которой следует, что так называемый «план из 28 пунктов» является чисто российским творением, который Уиткофф должен был передать в Белый дом, выдав за свой.

Запись разговора с Ушаковым: Обнародована запись телефонного разговора самого Виткоффа с помощником Путина Ушаковым (состоялась в октябре, накануне визита Зеленского в Вашингтон). Из нее следует, что Виткофф:

советовал Ушакову организовать телефонный звонок Трампа и Путина.

говорил, что именно Путину следует сказать Трампу.

«клялся в глубочайшем уважении к российскому диктатору».

Комментируя эти записи, Дональд Трамп заявил, что это «нормальная практика», и «все переговорщики, по его мнению, ведут дела именно так».