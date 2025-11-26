Курс валют на 26 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на среду, 26 ноября. / © Национальный банк Украины

Реклама

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 26 ноября. Доллар вырос еще на 3 коп. Евро прибавило 3 коп. Польский злотый – 2 коп.

Об этом говорится на сайте Нацбанку.

Курс доллара

1 доллар США - 42,40 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,94 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,58 (+2 коп.)

Заметим, официальный курс доллара на сегодняшний день - это новый исторический максимум стоимости американской валюты по отношению к гривне. Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 ноября, когда курс составил 42,37 грн.

Реклама

Как сообщалось, банкир Тарас Лесовой оценил, что в Украине будет с курсом доллара и евро до конца ноября. Банкир говорит, что в этот период, а также в декабре, традиционно набирает обороты сезон закупок, поэтому уменьшается интерес к валютным операциям.