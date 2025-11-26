- Дата публикации
Курс валют на 26 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар обновил свой исторический максимум по отношению к гривне.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 26 ноября. Доллар вырос еще на 3 коп. Евро прибавило 3 коп. Польский злотый – 2 коп.
Об этом говорится на сайте Нацбанку.
Курс доллара
1 доллар США - 42,40 (+3 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,94 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,58 (+2 коп.)
Заметим, официальный курс доллара на сегодняшний день - это новый исторический максимум стоимости американской валюты по отношению к гривне. Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 ноября, когда курс составил 42,37 грн.
Как сообщалось, банкир Тарас Лесовой оценил, что в Украине будет с курсом доллара и евро до конца ноября. Банкир говорит, что в этот период, а также в декабре, традиционно набирает обороты сезон закупок, поэтому уменьшается интерес к валютным операциям.