Гороскоп на 26 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно желать добра даже врагам
День, когда всем вокруг — даже злейшим врагам — – нужно желать только добра.
Любые произнесенные вслух слова, моментально станут реальностью, а это предполагает повышенную ответственность.
Также в это время даже самые застенчивые и молчаливые люди станут необычайно разговорчивыми и убедительными, и смогут склонить на свою сторону наиболее упрямых и упорных абонентов. А вот чего категорически нельзя делать, так это лгать — обман быстро обнаружится и может стоит нам репутации надежного и честного человека.
Овен
Благотворительностью желательно заниматься всегда, но сегодня для нее сложатся наиболее благоприятные условия и, что немаловажно, ее «объект» не придется долго искать — скорее всего он живет с вами по соседству.
Телец
Можно — и нужно! — предлагать начальству свои профессиональные идеи: сегодня оно не только благосклонно выслушает вас, но и оценить все сказанное вами по достоинству — в том числе, и в финансовом эквиваленте.
Близнецы
Не стоит вынашивать планы мести в отношении человека, который обошелся с вами не самым лучшим образом, уже хотя бы потому, что вы тоже во многом перед ним виноваты, а, значит, находитесь в расчете.
Рак
Чем сложнее вам будет отважиться на то, чтобы «выйти в люди», тем больше и активнее необходимо общаться с окружающими — только так вы сможете преодолеть свою робость, тогда и трудностей в коммуникации не возникнет.
Лев
Желать кому-либо зла — категорическое табу в любой день, но сегодня это — особенно: проклятие, даже если на ваш взгляд оно вполне заслужено, возможно и достигнет цели, но в скором времени обязательно вернется назад.
Дева
Даже самые смелые цели, будучи поставленными сегодня, буквально обречены на быстрое достижение, так что можно не скромничать — запрашивать у Вселенной будущие чудеса по максимуму.
Весы
Не стоит обижать близких людей, даже если — на ваш взгляд — они действуют не совсем адекватно: задействуйте все свои дипломатические способности, чтобы сохранить хорошие отношения с теми, кого вам никто не замнит.
Скорпион
Успеть сделать все запланированное представители вашего знака смогут только при условии концентрации на работе — отвлекаться на второстепенные моменты в виде общения по телефону или в мессенджере.
Стрелец
В этот день особенно осторожными необходимо быть в отношении обещаний и напрасно не обнадеживать человека в том, что вы по какой-то причине впоследствии не сможете — или не захотите — выполнить.
Козерог
Крупные денежные выплаты, которые вполне вероятны в этот день, желательно направить не на мелкие — хоть и приятные — покупки, а на воплощение в жизнь мечты, на которую до сих пор не хватало средств.
Водолей
Худшее, что вы можете сегодня сделать — это ответить грубостью на грубость тому, кто — вольно или невольно — заденет ваше самолюбие, гораздо лучше проигнорировать выпад, сделав вид, что вы ничего не заметили.
Рыбы
Звезды наделят вас сегодня редкостным красноречием, перед которым не сможет устоять никто — ни самый упрямый оппонент, ни начальство, у которого в этот день можно просить если не все, то многое.
