- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 1 мин
Неожиданно: Кайя Гербер позировала в прозрачном платье, расшитом бисером, и с мечом в руках
Дочь супермодели Синди Кроуфорд примерила эффектный образ.
24-летняя модель Кайя Гербер — дочь супермодели и звезды 90-х Синди Кроуфорд — снялась для нового выпуска журнала Vanity Fair. В своем Instagram она продемонстрировала один из образов — достаточно неожиданный.
Девушка позировала в прозрачном платье от Giorgio Armani Prive, расшитом бисером, а в руках она держала большой меч. Волосы девушки остались распущенными, а на ее лице был естественный макияж с розовыми румянами.
Потом она в этом же образе позировала в кресле на фоне книг с полками — это отсылка к книжному клубу, который организовывает Гербер.
Также она показала фото с бэкстейджа, на котором на переднем плане были запечатлены две собаки. Судя по этому снимку, фотосессия проходила на заднем дворе дома модели.
Ранее, напомним, Кайя Гербер сделала сразу три татуировки и показала их в Сети.