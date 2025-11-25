Неожиданно: Кайя Гербер позировала в прозрачном платье, расшитом бисером, и с мечом в руках

Кайя Гербер в Vanity Fair / © Instagram Кайи Гербер

24-летняя модель Кайя Гербер — дочь супермодели и звезды 90-х Синди Кроуфорд — снялась для нового выпуска журнала Vanity Fair. В своем Instagram она продемонстрировала один из образов — достаточно неожиданный.

Девушка позировала в прозрачном платье от Giorgio Armani Prive, расшитом бисером, а в руках она держала большой меч. Волосы девушки остались распущенными, а на ее лице был естественный макияж с розовыми румянами.

Потом она в этом же образе позировала в кресле на фоне книг с полками — это отсылка к книжному клубу, который организовывает Гербер.

Также она показала фото с бэкстейджа, на котором на переднем плане были запечатлены две собаки. Судя по этому снимку, фотосессия проходила на заднем дворе дома модели.

Ранее, напомним, Кайя Гербер сделала сразу три татуировки и показала их в Сети.