Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 24-30 ноября
Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 24 по 30 ноября?
Овен
Главным условием получения прибыли станет упорная и планомерная работа — ожидание манны небесной, которая, впрочем, не свойственна представителем этого деятельного знака, желаемых результатов не даст.
Телец
Ставя перед собой важную профессиональную — и, как следствие, финансовую — цель на ближайшее время, необходимо понимать, чего хочешь добиться на самом деле, тогда и результат обязательно порадует.
Близнецы
Ни в коем случае нельзя бросать начатое дело, даже если по какой-то причине будет казаться, что она по какой-то причине не ладится — на самом деле, осталось сделать последний рывок, чтобы «прийти к финишу».
Рак
Звезды подарят представителям знака редкий шанс принять участие в масштабном — возможно даже, международном — интересном и перспективном проекте, который, к тому же, позволит хорошо заработать.
Лев
Время благоприятно для начала работы над долговременным финансовым проектом — дивиденды от его реализации можно будет получить уже в ближайшее время, поэтому не стоить откладывать его на потом.
Дева
Возвращение к старому — начатому, но задвинутому в «долгий ящик» — проекту неожиданно окажется удачным и перспективным как в профессиональном, так и в — что немаловажно! — финансовом отношении.
Весы
Нынешняя неделя — не самое лучшее врем для заключения финансовых сделок, какой бы характер — перспективный или кратковременный — они ни носили, слишком велик риск стать жертвой обстоятельств или мошенников.
Скорпион
Не стоит приступать к реализации трудоемких проектов: сил и времени придется потратить огромное количество, а результат окажется незначительным, а в некоторых случаях и вовсе — отрицательным.
Стрелец
Общение с начальством не принесет представителем знака ожидаемых — прежде всего, финансовых — результатов: большую часть недели оно будет пребывать в плохом настроении, поэтому вряд ли вопрос решится успешно.
Козерог
Обстоятельства для воплощения в жизнь давней мечты сложатся настолько благоприятно, что останется только порадоваться тому, как быстро, легко и практически без приложения серьезных усилий все разрешится.
Водолей
На этой неделе особенно удачными будут финансовые операции, в которых необходимо соблюсти баланс: представителям знака легко удастся свести дебет с кредитом, что даст им возможность получить неожиданную прибыль.
Рыбы
Не стоит рисковать имеющимися в наличии средствами, даже если будет казаться, что для риска сложились максимально удачные обстоятельства: такое впечатление окажется иллюзией, которая даст обратный результат.