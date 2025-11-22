Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 24-30 ноября

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 24 по 30 ноября?

Овен

Главным условием получения прибыли станет упорная и планомерная работа — ожидание манны небесной, которая, впрочем, не свойственна представителем этого деятельного знака, желаемых результатов не даст.

Телец

Ставя перед собой важную профессиональную — и, как следствие, финансовую — цель на ближайшее время, необходимо понимать, чего хочешь добиться на самом деле, тогда и результат обязательно порадует.

Близнецы

Ни в коем случае нельзя бросать начатое дело, даже если по какой-то причине будет казаться, что она по какой-то причине не ладится — на самом деле, осталось сделать последний рывок, чтобы «прийти к финишу».

Рак

Звезды подарят представителям знака редкий шанс принять участие в масштабном — возможно даже, международном — интересном и перспективном проекте, который, к тому же, позволит хорошо заработать.

Лев

Время благоприятно для начала работы над долговременным финансовым проектом — дивиденды от его реализации можно будет получить уже в ближайшее время, поэтому не стоить откладывать его на потом.

Дева

Возвращение к старому — начатому, но задвинутому в «долгий ящик» — проекту неожиданно окажется удачным и перспективным как в профессиональном, так и в — что немаловажно! — финансовом отношении.

Весы

Нынешняя неделя — не самое лучшее врем для заключения финансовых сделок, какой бы характер — перспективный или кратковременный — они ни носили, слишком велик риск стать жертвой обстоятельств или мошенников.

Скорпион

Не стоит приступать к реализации трудоемких проектов: сил и времени придется потратить огромное количество, а результат окажется незначительным, а в некоторых случаях и вовсе — отрицательным.

Стрелец

Общение с начальством не принесет представителем знака ожидаемых — прежде всего, финансовых — результатов: большую часть недели оно будет пребывать в плохом настроении, поэтому вряд ли вопрос решится успешно.

Козерог

Обстоятельства для воплощения в жизнь давней мечты сложатся настолько благоприятно, что останется только порадоваться тому, как быстро, легко и практически без приложения серьезных усилий все разрешится.

Водолей

На этой неделе особенно удачными будут финансовые операции, в которых необходимо соблюсти баланс: представителям знака легко удастся свести дебет с кредитом, что даст им возможность получить неожиданную прибыль.

Рыбы

Не стоит рисковать имеющимися в наличии средствами, даже если будет казаться, что для риска сложились максимально удачные обстоятельства: такое впечатление окажется иллюзией, которая даст обратный результат.