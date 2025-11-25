Одна из топ-5 конкурса "Мисс Вселенная-2025" отказалась от титула вице-мисс: что случилось

Оливия Ясе / © Getty Images

На конкурсе «Мисс Вселенная-2025», который считается одним из самых престижных в мире, Оливия Ясе заняла четвертое место став одной из самых красивых женщины мира. Но затем, заявила, что не будет сотрудничать с комитетом международного конкурса красоты, поскольку хочет остаться верной своим ценностям. Среди них она назвала уважение и предоставление всем людям равных возможностей. Девушка заявила, что только так сможет полностью раскрыть свой потенциал.

Оливия Ясе / © Getty Images

«Представляя Кот-д’Ивуар на конкурсе „Мисс Вселенная 2025“ в Бангкоке, я лично убедилась в своей способности добиваться больших успехов, несмотря на трудности. Но чтобы продолжать идти по этому пути, я должна оставаться верной своим ценностям: уважению, достоинству, совершенству и равным возможностям — важнейшим столпам, которые меня направляют. С сердцем, полным благодарности и глубокого уважения, я объявляю о своей отставке с титула „Мисс Вселенная Африка и Океания“, а также о прекращении какого-либо дальнейшего сотрудничества с Комитетом „Мисс Вселенная“. На протяжении всего моего пути в роли амбассадора и королевы красоты я служила с преданностью, стойкостью, дисциплиной и решимостью. Однако, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, я должна твердо держаться своих ценностей — руководящих принципов, которые прокладывают путь к совершенству.

Как я сказала на сцене, мое самое большое желание — быть примером для нового поколения, особенно для молодых девушек. Я призываю их расширять свои границы, уверенно входить в пространства, где они думают, что им не место, и с гордостью принимать свою идентичность.

Именно эта приверженность быть позитивным примером ведёт меня к сегодняшнему решению. Отказ от ограниченной роли «Мисс Вселенная Африка и Океания» позволит мне полностью посвятить себя защите ценностей, которые я так глубоко уважаю».

«Я обращаюсь к чернокожим, африканским, карибским, американским и афродиаспорным сообществам: продолжайте входить в пространства, где вас не ждут. Давайте прокладывать путь для братьев и сестёр, которые придут после нас. Никогда не позволяйте кому-либо определять, кто мы, или ограничивать наш потенциал. Наше присутствие имеет значение, и наши голоса должны быть услышаны», — добавила Оливия.

Заявление Оливии Ясе

В заключение она поздравила победительницу конкурса «Мисс Вселенная 2025» Фатиму Бош и пожелала скорейшего выздоровления «Мисс Вселенная Ямайка» Габриэль Анри, которая упала со сцены во время дефиле в вечерних платьях буквально перед финалом.

«Также хочу поздравить новую „Мисс Вселенная“. Желаю „Мисс Вселенная Ямайка“ скорейшего выздоровления и посылаю ей всю свою любовь».

Оливия Ясе / © Getty Images

«Я глубоко благодарна за поддержку, которую получила, и за незабываемый опыт, который сформировал меня. Теперь я продолжу свой путь иначе — с той же решимостью вдохновлять и поддерживать других. Спасибо всем, кто был частью этого уникального путешествия. Давайте продолжать защищать наши ценности и стремиться к величию вместе».

Организаторы национального конкурса красоты Кот-д’Ивуара подтвердили информацию о решении Оливии Ясе. Они заявили, что девушка публично вернет ленту «Мисс Африка и Океания» международному комитету.