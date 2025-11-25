ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Шоу-бізнес
185
3 хв

Фіналістка конкурсу "Міс Всесвіт-2025" відмовилася від титулу віцеміс: що сталося

Хоча конкурс «Міс Всесвіт-2025» уже завершився, скандали навколо нього продовжують вирувати. 24 листопада одна з фіналісток шоу — 27-річна представниця африканської країни Кот-д’Івуар Олівія Ясе — відмовилася від свого титулу.

Юлія Каранковська
Олівія Ясе

Олівія Ясе / © Getty Images

На конкурсі «Міс Всесвіт-2025», який вважається одним із найпрестижніших у світі, Олівія Ясе посіла четверте місце, ставши однією з найвродливіших жінки світу. Але згодом, заявила, що не буде співпрацювати з комітетом міжнародного конкурсу краси, оскільки хоче залишитися вірною своїм цінностям. Серед них вона назвала повагу й надання всім людям рівних можливостей. Дівчина заявила, що тільки так зможе повністю розкрити свій потенціал.

Олівія Ясе / © Getty Images

Олівія Ясе / © Getty Images

«Представляючи Кот-д’Івуар на конкурсі „Міс Всесвіт 2025“ у Бангкоку, я особисто переконалася у своїй здатності домагатися великих успіхів, попри труднощі. Але щоб і надалі йти цим шляхом, я маю залишатися вірною своїм цінностям: повазі, гідності, досконалості та рівних можливостях — найважливішим стовпам, що мене скеровують. Із серцем, сповненим подяки й глибокої поваги, я оголошую про свою відставку з титулу „Міс Всесвіт Африка та Океанія“, а також про припинення будь-якої подальшої співпраці з Комітетом „Міс Всесвіт Африка та Океанія“, а також про припинення будь-якого подальшого співробітництва з Комітетом „Міс Всесвіт 2025“.

Як я сказала на сцені, моє найбільше бажання — бути прикладом для нового покоління, особливо для молодих дівчат. Я закликаю їх розширювати свої кордони, упевнено входити в простори, де вони думають, що їм не місце, і з гордістю приймати свою ідентичність.

Саме ця прихильність бути позитивним прикладом веде мене до сьогоднішнього рішення. Відмова від обмеженої ролі «Міс Всесвіт Африка і Океанія» дасть мені змогу повністю присвятити себе захисту цінностей, які я так глибоко поважаю».

«Я звертаюся до чорношкірих, африканських, карибських, американських і афродіаспорних спільнот: продовжуйте входити в простори, де на вас не чекають. Прокладаймо шлях для братів і сестер, які прийдуть після нас. Ніколи не дозволяйте будь-кому визначати, хто ми, чи обмежувати наш потенціал. Наша присутність має значення, і наші голоси мають бути почуті», — додала Олівія.

Заява Олівії Ясе

Заява Олівії Ясе

На закінчення вона привітала переможницю конкурсу «Міс Всесвіт 2025» Фатіму Бош і побажала якнайшвидшого одужання «Міс Всесвіт Ямайка» Габріель Анрі, яка впала зі сцени під час дефіле у вечірніх сукнях буквально перед фіналом.

«Також хочу привітати нову „Міс Всесвіт“. Бажаю „Міс Всесвіт Ямайка“ якнайшвидшого одужання і надсилаю їй усю свою любов».

Олівія Ясе / © Getty Images

Олівія Ясе / © Getty Images

«Я глибоко вдячна за підтримку, яку отримала, і за незабутній досвід, що сформував мене. Тепер я продовжу свій шлях інакше — з тією самою рішучістю надихати й підтримувати інших. Спасибі всім, хто був частиною цієї унікальної подорожі. Давайте й надалі захищати наші цінності та прагнути до величі разом».

Організатори національного конкурсу краси Кот-д’Івуару підтвердили інформацію про рішення Олівії Ясе. Вони заявили, що дівчина публічно поверне стрічку «Міс Африка і Океанія» міжнародному комітету.

