Місія нездійсненна: чи можна змінити думку упертюха

Це може бути ваш партнер, який вірить, що зміни клімату — фейк, друг, який занурився у конспірологічні теорії, чи колега, який відмовляється пробувати нові підходи на роботі. Ви пробували логіку, факти, переконання, але здається, що вони стають ще упертішими, а ваше терпіння тане на очах. Про це розповіло видання Psychology Today.

І тут річ не в тім, що вони «тупі» чи «уперті за своєю природою». Класичні способи переконання часто працюють проти того, як мозок сприймає інформацію. Замість того, щоб допомогти, вони можуть лише зміцнити старі переконання.

Чому факти не працюють

Більшість із нас переконує, коли показує, що щось неправильно. Класичними прикладами цього є:

Політична реклама: «Не голосуйте за мого опонента, він зруйнує економіку».

Медична кампанія: «Куріння викликає рак і ви витрачаєте власні гроші».

Кліматичні прогнози: «Глобальне потепління знищить планету».

Все це правда, але мозок реагує не на логіку, а на загрозу. Мигдалеподібне тіло в мозку — наш «сигнальний центр тривоги» — автоматично включається і раціональне мислення «йде у відпустку».

Мозок любить позитив

Тут на допомогу приходить нейронаука позитивного переконання. Наш мозок має упередження на користь оптимізму, він помічає та запам’ятовує хороші новини краще, ніж погані. Щоб переконати людину, потрібно показати вигоди нового вибору, а не страхи від старого, наприклад:

Здоров’я: «Люди, які кидають курити, відчувають більше енергії, економлять гроші та насолоджуються кращими стосунками».

Клімат: «Використання чистої енергії створює високооплачувані робочі місця, покращує здоров’я та обʼєднує суспільство».

Фінанси: «Якщо ви почнете зараз інвестувати, то забезпечите свою фінансову свободу та спокій у майбутньому».

Нейростратегії переконання

Створюйте позитивний сюрприз. Ставте запитання, які пробуджують цікавість, як-от «Чи знали ви, що люди, які роблять (називаєте необхідну дію), часто відчувають (називаєте приємний ефект)?». Робіть інформацію особистою. Людям важливо, як нові дані вплинуть саме на них, наприклад, «Оскільки ви хочете отримувати більше енергії для активних вихідних з дітьми, 20 хв ранкових вправ допоможуть вам це зробити». Фокусуйтеся на вигодах. Показуйте, що люди отримують, а не чого уникають, наприклад, мозок реагує на потенційні прибутки сильніше, ніж на втрати. Повага до автономії. Ніхто не любить, коли йому говорять, що робити. Краще запропонувати вибір, наприклад, «Ось три способи, які ви можете спробувати…».

Застосування на практиці

Батьки: «Коли закінчиш домашнє завдання, зможеш пограти в ігри».

Менеджери: «Знайдімо спосіб повернутися до того рівня, коли робота приносить задоволення».

Медики: «Пацієнти, які змінюють звички, кажуть, що швидко відчувають прилив енергії та краще сплять».

Розуміння того, як мозок сприймає переконання, не просто цікавість — це ключ до ефективного впливу на людей. Чи ви вчитель, чи батько, керівник або просто хочете донести правду до близьких, підхід, який працює з мозком, а не проти нього, значно підвищує шанси на успіх.

Не забувайте, що переконати упертюха можливо, якщо знати, як підсолодити нову ідею та дати людині відчути власну вигоду. Мозок любить нагороди, тож дайте йому їх — і зміни стануть реальністю.