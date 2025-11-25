- Дата публікації
У жовтому жакеті і синій спідниці: верховна представниця ЄС в образі у кольорах українського прапора постала на форумі
Головна дипломатка ЄС вчерговий раз своїм вбранням демонструє підтримку України.
Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас взяла участь у круглому столі, який відбувся у межах засідання Індо-Тихоокеанського міністерського форуму ЄС у будівлі Європейської Ради в Брюсселі.
Політикиня постала там у діловому образі у кольорах українського прапора. Вона була одягнена у жовтий жакет із круглим коміром, прихованим ґудзиком і накладними кишенями та темно-синю спідницю-олівець. Лук Кая доповнила білим топом.
До жакета Каллас прикріпила синьо-жовту брошку у вигляді вʼязаної 3D-квітки. Вона зробила зачіску з пучком і макіяж із рожевою помадою.
До речі, у цьому аутфіті Кая Каллас зʼявляється на політичних заходах вже не вперше.