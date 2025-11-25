ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
1 хв

У жовтому жакеті і синій спідниці: верховна представниця ЄС в образі у кольорах українського прапора постала на форумі

Головна дипломатка ЄС вчерговий раз своїм вбранням демонструє підтримку України.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кая Каллас

Кая Каллас / © Associated Press

Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас взяла участь у круглому столі, який відбувся у межах засідання Індо-Тихоокеанського міністерського форуму ЄС у будівлі Європейської Ради в Брюсселі.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Політикиня постала там у діловому образі у кольорах українського прапора. Вона була одягнена у жовтий жакет із круглим коміром, прихованим ґудзиком і накладними кишенями та темно-синю спідницю-олівець. Лук Кая доповнила білим топом.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

До жакета Каллас прикріпила синьо-жовту брошку у вигляді вʼязаної 3D-квітки. Вона зробила зачіску з пучком і макіяж із рожевою помадою.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

До речі, у цьому аутфіті Кая Каллас зʼявляється на політичних заходах вже не вперше.

Дата публікації
Кількість переглядів
237
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie