У жовтому жакеті і синій спідниці: верховна представниця ЄС в образі у кольорах українського прапора постала на форумі

Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас взяла участь у круглому столі, який відбувся у межах засідання Індо-Тихоокеанського міністерського форуму ЄС у будівлі Європейської Ради в Брюсселі.

Політикиня постала там у діловому образі у кольорах українського прапора. Вона була одягнена у жовтий жакет із круглим коміром, прихованим ґудзиком і накладними кишенями та темно-синю спідницю-олівець. Лук Кая доповнила білим топом.

До жакета Каллас прикріпила синьо-жовту брошку у вигляді вʼязаної 3D-квітки. Вона зробила зачіску з пучком і макіяж із рожевою помадою.

До речі, у цьому аутфіті Кая Каллас зʼявляється на політичних заходах вже не вперше.