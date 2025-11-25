Джон Траволта показав сина від покійної дружини і зворушливо привітав його з важливим святом

Джон Траволта / © instagram.com/johntravolta

Голлівудський актор Джон Траволта показав фото підрослого сина від дружини-акторки Келлі Престон, яка померла 2020 року.

Сімейною світлиною знаменитість поділився не просто так. Річ у тім, юнак 24 листопада святкував день народження. Звичайно ж, у своєму Instagram Джон Траволта публічно привітав сина, у якого цьогоріч ювілей. До слова, Бенджаміну виповнилося 15 років.

Актор опублікував фото сина. Атмосферний кадр був зроблений на тлі водоймища та засніженої гори. На фото можна помітити, що Бенджамін вже неабияк подорослішав. Сам Джон Траволта ділиться, що йому взагалі не віриться, що його син так швидко виріс.

Син Джона Траволти / © instagram.com/johntravolta

"З днем народження, мій дорогий Бене! Не можу повірити, як швидко ти виріс! Я люблю тебе!" – звернувся до сина артист.

Зазначимо, у Джона Траволти є двоє дітей від дружини Келлі Престон, яка померла 12 липня 2020 року від раку молочної залози. Актор виховує 25-річну Еллу та 15-річного Бенджаміна. У Джона Траволти був син Джетт. На жаль, хлопець помер 2009 року у віці 16 років під час приступу епілепсії, через який він вдарився головою та дістав серйозну травму.

