Відключення світла: чи вистачить Україні обладнання для ремонту енергооб'єктів

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко / © ТСН.ua

Україна має певні резерви обладнання для ремонту та відновлення пошкоджених російськими обстрілами енергооб’єктів. За оцінками експертів, цих запасів має вистачити ще на декілька місяців, проте ситуація залишається «доволі складною» через неможливість спрогнозувати інтенсивність та характер майбутніх атак.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у коментарі для «Новини.LIVE».

Резерви на «кілька місяців»

За словами Олександра Харченка, в Україні є певні резерви обладнання, яке було накопичене раніше. Він підтвердив, що орієнтовно цих резервів вистачить ще на кілька місяців для проведення відновлювальних робіт.

Експерт наголошує, що в цілому ситуація з обладнанням залишається складною. Точно прогнозувати, на який саме термін вистачить запасів, неможливо.

Головна небезпека — непередбачуваність

Основна проблема, що ускладнює планування та оцінку потреб у обладнанні, — це непередбачуваність дій Росії. Ніхто не може точно передбачити, які саме будуть атаки, що саме стане їхньою ціллю і які елементи енергосистеми постраждають найбільше.

Харченко пояснив, що вкрай важко спрогнозувати, яка кількість обладнання знадобиться для відновлення у разі чергових масштабних атак.

«Орієнтовно ще на кілька місяців резервів, які накопичені були, їх вистачить, але в цілому ситуація доволі складна,» — зазначив Олександр Харченко.

Нагадаємо, графіки відключень світла змінюють кілька разів на день. Експерт пояснив, що ці численні зміни обмежень електроспоживання пов’язані з переконфігурацією системи.