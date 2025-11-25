- Дата публікації
Орбан відвідає Путіна у Москві — що відомо про мету зустрічі
Попередньо, Орбан цього тижня летить до Москви на переговори з Путіним.
Угорський прем’єр Віктор Орбан, ймовірно, готується цього тижня вирушити до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про можливу поїздку повідомив журналіст-розслідувач Саболч Пані у Facebook.
За інформацією його джерела, знайомого з деталями майбутнього візиту, зустріч Орбана з Путіним попередньо запланована на п’ятницю, 28 листопада.
Офіційного підтвердження від Будапешта чи Кремля наразі немає.
Нагадаємо, остання особиста зустріч Орбана та Путіна відбулася у жовтні 2023 року в Китаї. Тоді угорський прем’єр знову назвав повномасштабну війну РФ проти України «спеціальною операцією».
Нагадаємо, раніше Віктор Орбан також провів переговори з президентом США Дональдом Трампом і запропонував організувати його саміт із Путіним у Будапешті.
Американський президент тоді заявив, що не бачить підстав для зустрічі з очільником Кремля.