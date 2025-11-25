Угорський прем’єр Віктор Орбан з президентом РФ / © Associated Press

Угорський прем’єр Віктор Орбан, ймовірно, готується цього тижня вирушити до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про можливу поїздку повідомив журналіст-розслідувач Саболч Пані у Facebook.

За інформацією його джерела, знайомого з деталями майбутнього візиту, зустріч Орбана з Путіним попередньо запланована на п’ятницю, 28 листопада.

Офіційного підтвердження від Будапешта чи Кремля наразі немає.

Нагадаємо, остання особиста зустріч Орбана та Путіна відбулася у жовтні 2023 року в Китаї. Тоді угорський прем’єр знову назвав повномасштабну війну РФ проти України «спеціальною операцією».

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан також провів переговори з президентом США Дональдом Трампом і запропонував організувати його саміт із Путіним у Будапешті.

Американський президент тоді заявив, що не бачить підстав для зустрічі з очільником Кремля.