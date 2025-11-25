"Ми ж не серіал знімали": чому НАБУ припинило публікацію нових "плівок Міндіча"

У НАБУ пояснили, чому немає нових записів по "справі Міндіча" та інших / © ТСН

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) наразі не оприлюднює нові аудіозаписи у справі «Мідас», оскільки вони ще проходять перевірку.

Про це на засіданні комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

Голова НАБУ прокоментував чутки, чи дійсно його підлеглі зупинили публікацію «плівок Міндіча» нібито через геополітичну ситуацію.

За його словами, НАБУ публікує лише ті записи, які підтверджують вже задокументовані епізоди злочинної діяльності.

«Ми ж не серіал знімали. Публікуємо лише ту частину інформації, яка підтверджує вже зафіксовані, задокументовані епізоди злочинної діяльності», — сказав дириктор НАБУ.

Він запевнив, що «немає жодного тиску чи перешкоджань» на публікацію нових записів, і незалежність НАБУ є незмінною. Кривонос також визнав, що тиск на НАБУ є, але він «звичний» і не впливає на перебіг слідства.

Нагадаємо, що 10 листопада працівники НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча, колишнього міністра енергетики, а тоді ще чинного міністра юстиції Германа Галущенка та в компанії «Енергоатом». Згодом стало відомо, що Міндіч покинув Україну за кілька годин до цього.

Прикордонники запевнили, що Міндіча випустили за кордон на законній підставі — у нього є троє неповнолітніх дітей.

Також повідомлялося, що у так званому «бекофісі» бізнесмена Тимура Міндіча виявили 527 довідок із закритими персональними даними про детективів НАБУ, журналістів, політиків, чиновників та силовиків.