Звичайне гортання стрічки може руйнувати мозок: вчені оприлюднили тривожні дані

Надмірне споживання короткого відеоконтенту, зокрема на платформах TikTok та Instagram Reels, негативно впливає на когнітивні функції, увагу та психічне здоров’я користувачів.

Про це пише Independent.

Аналіз даних 98 299 учасників із 71 дослідження показав, що чим більше людина дивиться швидкоплинний контент, тим гірші її показники з точки зору уваги та гальмівного контролю. Це ускладнює зосередження на складних завданнях.

Дослідники пояснюють: повторний вплив високо стимулюючого та швидкоплинного контенту сприяє звиканню. Користувачі втрачають чутливість до повільніших, більш складних когнітивних завдань, як-от читання, вирішення проблем чи глибоке навчання.

Дослідники недвозначно заявили, що цей процес може сприяти так званому «гниттю мозку» — термін, що стосується нібито погіршення інтелектуального стану через надмірне споживання тривіального онлайн-контенту. Дослідження також пов’язало використання коротких відео з негативним впливом на психічне здоров’я та соціальне життя.

Безперервний цикл гортання та отримання нового, емоційно стимулюючого контенту запускає вивільнення дофаміну, створюючи цикл підкріплення. Така залежність від онлайн-взаємодій може бути пов’язана з підвищеним стресом. Оскільки деякі користувачі мають труднощі з відключенням та регулюванням своїх емоцій в офлайн-середовищі.

Вчені також зазначають, що надмірне споживання коротких відео призводить до збільшення соціальної ізоляції. Взаємодія в реальному світі замінюється пасивною цифровою активністю, що посилює почуття самотності та корелює з нижчою загальною задоволеністю життям.

Загалом, використання коротких відео пов’язане з погіршенням когнітивних функцій (уваги, гальмівного контролю, мови, пам’яті та робочої пам’яті) та більшості показників психічного здоров’я.

