"Челсі" у більшості розгромив "Барселону" в Лізі чемпіонів

"Челсі" вдома розгромив "Барселону" в матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 3:0 .

Ще в першому таймі м'яч тричі побував у воротах іспанського клубу, але арбітр зарахував лише один гол.

Спочатку на 4-й хвилині Енцо Фернандес вразив ворота суперника, але гол не зарахували, бо Веслі Фофана зіграв рукою. А на 24-й хвилині вже гол Фернандеса було скасовано через офсайд у Трево Чалоби.

На 27-й хвилині "сині" таки відкрили рахунок – автогол оформив захисник "синьо-гранатових" Жюль Кунде.

Перед перервою "Барселона" залишилася в меншості – захисник Рональд Араухо отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

У другому таймі підопічні Енцо Марески скористалися чисельною перевагою та довели справу до розгрому – на 55-й хвилині забив Естеван, а на 73-й хвилині ворота команди Гансі Фліка вразив Ліам Делап.

Огляд матчу "Челсі" – "Барселона"

Після цієї перемоги "Челсі" (10 очок) піднявся на четверте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Барселона" (7 балів) опустилася на 15-ту позицію.

У наступному турі Ліги чемпіонів лондонці на виїзді позмагаються з італійською "Аталантою", а каталонці приймуть німецький "Айнтрахт". Обидва матчі відбудуться 9 грудня.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.