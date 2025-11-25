ТСН у соціальних мережах

Проспорт
177
Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування ЧС-2026 з футболу

Уже 5 грудня команда Сергія Реброва дізнається своїх суперників на прийдешньому Мундіалі, якщо зможе туди пробитися.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування фінального турніру чемпіонату світу-2026 з футболу.

"Синьо-жовті" як один з учасників європейського плейоф відбору на ЧС-2026 потраплять до четвертого кошику під час жеребкування.

Склад кошиків для жеребкування було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

Крім збірної України та інших учасників плейоф європейської кваліфікації, в четвертому кошику також опинилися Йорданія, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаїті, Нова Зеландію та два майбутні переможці міжконтинентального плейоф.

Кошики для жеребкування фінального турніру ЧС-2026 / © fifa.com

Кошики для жеребкування фінального турніру ЧС-2026 / © fifa.com

Жеребкування групового етапу фінального турніру ЧС-2026 відбудеться у п'ятницю, 5 грудня, 2025 року.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Нагадаємо, в півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 збірна України 26 березня 2026 року зіграє проти Швеції. Переможець цього матчу в фіналі плейоф 31 березня 2026 року розіграє путівку на прийдешній Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Команда Сергія Реброва буде номінальним господарем півфіналу плейоф зі Швецією, а в разі успіху і фіналу проти переможця пари Польща – Албанія.

Раніше ми розповідали, що аналітики оцінили шанси збірної України на вихід до фінального турніру ЧС-2026.

