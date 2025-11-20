Збірна України дізналася суперника у плейоф відбору на ЧС-2026

Збірна України з футболу / © УАФ

Стало відомо, проти кого збірна України з футболу зіграє в плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Завдяки високому рейтингу ФІФА команда Сергія Реброва була посіяна з першого кошика та в півфіналі плейоф могла отримати в суперники лише суперника з четвертого кошика: Швецію, Румунію, Північну Ірландію або Північну Македонію.

Волею жеребу "синьо-жовті" позмагаються зі Швецією. Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня 2026 року і буде номінально домашнім для нашої збірної.

Переможець цього поєдинку в фіналі плейоф 31 березня 2026 року розіграє путівку на ЧС-2026 з тріумфатором пари Польща – Албанія. Збірна України буде номінальним господарем фіналу, якщо зможе туди пробитися.

Нагадаємо, збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Жеребкування групового етапу фінального турніру ЧС-2026 відбудеться 5 грудня 2025 року.

