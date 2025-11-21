"Це ненормально": Ребров висловився про місце проведення матчів України в плейоф відбору ЧС-2026

Сергій Ребров / © Associated Press

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував вибір місця проведення матчів національної команди у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Керманич "синьо-жовтих" категорично заявив, що не розглядає можливість провести ці матчі в Польщі, адже в разі виходу українців та поляків до фіналу плейоф номінально домашній для збірної України вирішальний поєдинок за вихід на Мундіаль фактично стане виїзним.

Зазначимо, що за підсумками жеребкування українці будуть номінальними господарями півфіналу плейоф зі Швецією, а в разі успіху і фіналу проти переможця пари Польща – Албанія.

"Я думаю, що ми проти Польщі не будемо грати в Польщі, якщо пройдемо Швецію. Це 100%. Це ненормально. Зараз ми обираємо, де будемо проводити ці матчі. Ми тільки вчора дізнались суперника.

Проте, це не буде в Польщі. Обидві гри. Це домашні матчі, ви знаєте, яка зараз логістика, ми не збираємось постійно переїжджати. Я вважаю, що ми маємо обрати якусь країну, якийсь стадіон і провести там обидва матчі", – сказав Ребров у коментарі УПЛ ТБ.

Жеребкування групового етапу фінального турніру ЧС-2026 заплановане на 5 грудня 2025 року.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

