Прем’єр Польщі висловився про мирний план для України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що усі переговори про мир мають відбуватися за безпосередньої участі України.

Про це він написав у своєму повідомленні в мережі Х.

За його словами, українці вирішуватимуть долю своєї країни так само, як усі рішення щодо Польщі ухвалюватимуть поляки.

«Нічого про нас без нас. Коли йдеться про мир, усі переговори мають стосуватися України. Нічого про Україну без України», — йдеться у дописі польського прем’єра.

Нагадаємо, делегація високопосадовців армії США зустрілася в четвер, 20 листопада, у Києві з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити шлях до миру. Українському президенту було передано проєкт плану, який, за оцінкою США, може стати основою для завершення війни/

У п’ятницю, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський обговорив американський мирний план з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлер Німеччини Фрідріхом Мерцом.