Премьер Польши высказался о мирном плане для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что все переговоры о мире должны происходить при непосредственном участии Украины.

Об этом он написал в своем сообщении в сети Х.

По его словам, украинцы будут решать судьбу своей страны так же, как все решения по Польше будут принимать поляки.

«Ничего о нас без нас. Когда речь идет о мире, все переговоры должны касаться Украины. Ничего об Украине без Украины», — говорится в заметке польского премьера.

Напомним, делегация высокопоставленных чиновников армии США встретилась в четверг, 20 ноября, в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить путь к миру. Украинскому президенту был передан проект плана, который, по оценке США, может стать основой для завершения войны.

В пятницу, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил американский мирный план с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.