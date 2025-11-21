ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1677
Время на прочтение
1 мин

Премьер Польши высказался о мирном плане для Украины

Польский премьер считает, что сами украинцы должны решать судьбу своей страны так же, как все решения по Польше будут принимать поляки.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что все переговоры о мире должны происходить при непосредственном участии Украины.

Об этом он написал в своем сообщении в сети Х.

По его словам, украинцы будут решать судьбу своей страны так же, как все решения по Польше будут принимать поляки.

«Ничего о нас без нас. Когда речь идет о мире, все переговоры должны касаться Украины. Ничего об Украине без Украины», — говорится в заметке польского премьера.

Напомним, делегация высокопоставленных чиновников армии США встретилась в четверг, 20 ноября, в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить путь к миру. Украинскому президенту был передан проект плана, который, по оценке США, может стать основой для завершения войны.

В пятницу, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил американский мирный план с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Дата публикации
Количество просмотров
1677
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie