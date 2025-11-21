- Дата публикации
Премьер Польши высказался о мирном плане для Украины
Польский премьер считает, что сами украинцы должны решать судьбу своей страны так же, как все решения по Польше будут принимать поляки.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что все переговоры о мире должны происходить при непосредственном участии Украины.
Об этом он написал в своем сообщении в сети Х.
По его словам, украинцы будут решать судьбу своей страны так же, как все решения по Польше будут принимать поляки.
«Ничего о нас без нас. Когда речь идет о мире, все переговоры должны касаться Украины. Ничего об Украине без Украины», — говорится в заметке польского премьера.
Напомним, делегация высокопоставленных чиновников армии США встретилась в четверг, 20 ноября, в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить путь к миру. Украинскому президенту был передан проект плана, который, по оценке США, может стать основой для завершения войны.
В пятницу, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил американский мирный план с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.