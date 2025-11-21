Металл или стекло: какая форма для выпекания лучше и от чего зависит идеальная корочка

Духовка / © unsplash.com

Реклама

В процессе приготовления выпечки, материал формы имеет решающее значение, ведь он оказывает непосредственное влияние на скорость нагрева, распределение тепла и, как следствие, на равномерность поднятия теста и текстуру готового изделия.

Об этом пишет City Magazine.

Выбор между стеклянной и металлической формой зависит от типа используемого рецепта.

Реклама

Металлические противень и формы идеально подходят для рецептов, где ключевую роль играет скорость нагрева.

Металл быстро нагревается и равномерно распределяет тепло, что обеспечивает мгновенное поднятие теста.

Этот тип формы незаменим для бисквитов и масляных тортов, поскольку позволяет получить желаемую хрустящую корочку, сохраняя при этом мягкость внутри.

Преимуществом металлических форм является их прочность и устойчивость к частому использованию или падению.

Реклама

Стеклянные формы обладают противоположными свойствами, что делает их идеальными для других типов блюд.

Стекло нагревается медленнее, но способно дольше удерживать тепло. Это делает его лучшим выбором для рецептов, требующих медленного и равномерного пропекания (например, запеканки или хлеб).

Прозрачная поверхность позволяет контролировать процесс выпечки без необходимости открывать духовку, наблюдая за изменением цвета и слоями теста.

Независимо от выбранного материала (стекло или металл) эксперты рекомендуют всегда использовать пергаментную бумагу. Этот простой лайфхак имеет несколько важных преимуществ:

Реклама

Предотвращение пригорания: уменьшает риск пригорания и прилипания выпечки.

Защита формы: в металлических формах она предохраняет покрытие от царапин, а в стеклянных — минимизирует появление трудноотмываемых пригоревших пятен.

Упрощение выемки: значительно упрощает выемку готовой выпечки.

Напомним, эксперты по уборке поделились простым секретом, как надолго сохранить блеск кранов в ванной и на кухне. По их словам, для этого нужно натереть предварительно вымытый и высушенный кран обычной парафиновой свечой или воском, а затем отполировать мягкой тканью.

Такой способ создает на поверхности тонкую водоотталкивающую пленку, которая предотвращает образование известкового налета и пятен от воды, благодаря чему блеск может держаться до трех месяцев.