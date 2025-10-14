Чем натереть краны в ванной и на кухне, чтобы сияли несколько месяцев, как новые: действенный трюк

Чем натереть краны, чтобы сверкали / © www.freepik.com/free-photo

Даже самый чистый дом теряет свой уют и привлекательный вид, если на кранах появляются пятна воды, известковый налет и тусклость. Несмотря на регулярную уборку, блеск держится всего несколько дней. А вот профессиональные уборщики знают один секрет: как сделать, чтобы краны сияли до 3 месяцев без дополнительного ухода. И главное — без дорогих средств или агрессивной химии.

Чем натереть краны в ванной и на кухне, чтобы сияли, как новые

Универсальное средство для продолжительного блеска. Чтобы кран сиял чистотой, как новый, достаточно натереть его парафином или воском. Это может быть обычная свеча без красителей, восковой карандаш или парафиновое средство для полировки мебели.

Как правильно натирать краны.

Помойте кран обычным способом — с мылом или уксусом, чтобы убрать грязь и налет.

Вытрите насухо — важно, чтобы на поверхности не осталось ни капли воды.

Натрите парафином или воском тонким слоем во всех местах, где оседает влага.

Отполируйте мягкой тканью — микрофибра и старое фланелевое полотенце идеально подойдут.

После такой обработки на поверхности образуется тонкая защитная плёнка, которая отталкивает воду и препятствует образованию известкового налета.

Как работает натирание кранов воском и парафином

Парафин и воск создают гидрофобный эффект — вода не задерживается на металле, а собирается в капли и просто стекает вниз. Благодаря этому:

кран не тускнеет даже в жесткой воде;

на нем не остается следов от пальцев;

блеск держится до 3 месяцев, даже при ежедневном использовании.

Для лучшего эффекта можно смешать чуть-чуть глицерина с парафином и нанести тонким слоем. Если у вас золотистые или бронзовые краны, выбирайте пчелиный воск, он не оставляет белых пятен. Не используйте абразивные губки, они снимают защитный слой.