"Мирный план" США для завершения войны в Украине: аналитики объяснили, почему это ловушка

Эксперты по безопасности в Европе подвергли резкой критике новый мирный план по прекращению войны в Украине, разработанный американскими политиками, близкими к Дональду Трампу. План предполагает отказ Киева от членства в НАТО, ограничение армии и территориальные потери. Аналитики называют эту инициативу «декларацией о капитуляции» Украины и «вознаграждением» для России.

Об этом сообщает немецкое издание BILD, ссылаясь на анализ документа и комментарии экспертов.

Ключевые пункты «мирного плана»

Согласно информации портала Axios, план, якобы разработанный государственным секретарем США Марко Рубио и специальным посланником Трампа Стивом Виткоффом, содержит 28 пунктов, ужаснувших европейских экспертов.

В частности, говорилось, что численность Вооруженных Сил Украины должна быть навсегда ограничена до 600 000 военнослужащих, при этом никаких подобных ограничений не будет применяться в Россию. Киев должен закрепить в своей конституции обязательство воздерживаться от будущего членства в НАТО.

По информации медиа, этот план предусматривает полную реабилитацию РФ, включая отмену всех санкций и возвращение в G8. Документ, по словам аналитиков, предусматривает фиксацию по Украине значительно меньших территорий, чем она контролирует.

Оценка экспертов — «право о капитуляции»

Политолог Томас Егер заявил, что для Украины 28 пунктов этого плана «равносильны декларации о капитуляции». Он считает, что Киев должен будет «сдаться и отказаться от возможности защищаться от России в будущем».

Эксперт по безопасности Кристиан Меллинг подчеркнул, что обещание России «не нападать на соседние страны» не будет иметь никакой ценности.

«Чего стоит контракт с известным лжецом?» — прокомментировал Меллинг, добавив, что «Верховенство права заменено законом более сильного».

Эксперт по безопасности Петер Нойманн считает, что реализация плана выгодна только Москве, поскольку она «вернулась бы за стол переговоров — как страна, которая начала войну агрессии и получает за это вознаграждение».

Реакция и призыв в Европу

Петер Нойманн призвал союзников, особенно Германию, к решительным действиям:

«Это предложение должны отклонить немногочисленные друзья Украины… и оно должно оказаться там, где ей и место: в мусорной корзине!»

Европейские страны, в частности Германия, не были вовлечены в разработку плана. Томас Егер предполагает, что США представляют план, «написанный Россией». А Трамп выступает только «посланником, призванным оказывать давление на жертву России».

Аналитики предупреждают, что президент Украины Владимир Зеленский находится под большим давлением, чтобы согласиться на эти пункты. Егерь отмечает, что способность Зеленского выдержать это давление зависит от твердой позиции европейских государств.

Петер Нойманн дает мрачный прогноз в случае реализации плана и прекращения огня: «Через два-три года, как только Россия перегруппируется, может произойти еще одно нападение России, которое Украина тогда не сможет отразить».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил секретарю армии США Дэну Дрисколлу о готовности Киева вести переговоры о новом мирном плане администрации Дональда Трампа.

В пятницу, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил американский «мирный план» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Также сообщалось, что в Европе отвергли договоренности по окончании войны в Украине, которые противоречат суверенитету и целостности нашей страны. Союзники также согласились, что нельзя сокращать многочисленность ВСУ.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна переживает один из самых трудных моментов истории. По его словам, давление на Украину самое тяжелое, и государство оказалось перед очень сложным выбором.