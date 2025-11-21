"Мирний план" США для завершення війни в Україні: аналітики пояснили, чому це пастка

США та Україна / © Associated Press

Експерти з безпеки у Європі різко розкритикували новий мирний план щодо припинення війни в Україні, розроблений американськими політиками, близькими до Дональда Трампа. План передбачає відмову Києва від членства в НАТО, обмеження армії та територіальні втрати. Аналітики називають цю ініціативу «декларацією про капітуляцію» України та «винагородою» для Росії.

Про це повідомляє німецьке видання BILD, посилаючись на аналіз документа та коментарі експертів.

Ключові пункти «мирного плану»

Згідно з інформацією порталу Axios, план, нібито розроблений державним секретарем США Марко Рубіо та спеціальним посланником Трампа Стівом Віткоффом, містить 28 пунктів, які жахнули європейських експертів.

Зокрема йшлося, що чисельність Збройних Сил України має бути назавжди обмежена до 600 000 військовослужбовців, при цьому жодних подібних обмежень не застосовуватиметься до Росії. Київ має закріпити у своїй конституції зобов’язання утримуватися від майбутнього членства в НАТО.

За інформацією медіа, цей план передбачає повну реабілітацію РФ, включаючи скасування всіх санкцій та повернення до G8. Документ, за словами аналітиків, передбачає фіксацію за Україною значно менших територій, ніж вона контролює.

Оцінка експертів — «декларація про капітуляцію»

Політолог Томас Єгер заявив, що для України 28 пунктів цього плану «рівносильні декларації про капітуляцію». Він вважає, що Київ повинен буде «здатися та відмовитися від можливості захищатися від Росії в майбутньому».

Експерт з безпеки Крістіан Меллінг підкреслив, що обіцянка Росії «не нападати на сусідні країни», не матиме жодної цінності.

«Чого вартий контракт із відомим брехуном?» — прокоментував Меллінг, додавши, що «Верховенство права замінено законом сильнішого».

Експерт з питань безпеки Петер Нойманн вважає, що реалізація плану вигідна лише Москві, оскільки вона «повернулася б за стіл переговорів — як країна, яка розпочала війну агресії та отримує за це винагороду».

Реакція та заклик до Європи

Петер Нойманн закликав союзників, особливо Німеччину, до рішучих дій:

«Цю пропозицію мають відхилити нечисленні друзі України… і вона має опинитися там, де їй і місце: у сміттєвому кошику!»

Європейські країни, зокрема Німеччина, не були залучені до розробки плану. Томас Єгер припускає, що США представляють план, який «написаний Росією». А Трамп виступає лише «посланцем, покликаним чинити тиск на жертву Росії».

Аналітики попереджають, що президент України Володимир Зеленський перебуває під величезним тиском, щоб погодитися на ці пункти. Єгер наголошує, що здатність Зеленського витримати цей тиск залежить від твердої позиції європейських держав.

Петер Нойманн дає похмурий прогноз у разі реалізації плану та припинення вогню: «Через два-три роки, як тільки Росія перегрупується, може відбутися ще один напад Росії, який Україна тоді не зможе відбити».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив секретареві армії США Дену Дрісколлу про готовність Києва вести переговори щодо нового мирного плану адміністрації Дональда Трампа.

У п’ятницю, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський обговорив американський «мирний план» з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Також повідомлялося, що у Європі відкинули допомовленості щодо закінчення війни в Україні, які суперечать суверенітетут та цілісності нашої країни. Союзники також погодились, що не можна скорочувати численність ЗСУ.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що країна переживає один із найважчих моментів історії. За його словами, тиск на Україну є найважчим, і держава опинилася перед дуже складним вибором.