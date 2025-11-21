Організатори "Євробачення" запровадили нові жорсткі правила в системі голосування: що змінилося

"Євробачення-2026" / © Getty Images

На міжнародному пісенному конкурсі ”Євробачення” запроваджують нові жорсткі правила.

Зміни стосуватимуться безпосередньо системи голосування, про що повідомляється на офіційному сайті конкурсу. Так, після 2025 року деякі країни були незадоволені та скаржилися, мовляв, Ізраїль нечесно виборює голоси. Таке закидали й Україні. Організатори вислухали всі невдоволення та ухвалили рішення змінити правила голосування, щоб зробити “Євробачення” ще прозорішим.

Загалом на конкурсі запроваджують чіткі правила просування. Оновлені інструкції підтримують незалежне просування артистів та їхніх пісень. Водночас організатори не заохочують непропорційні рекламні кампанії, які проводяться третіми особами, зокрема урядом. Будь-яке недотримання правил каратиметься санкціями.

У системі голосування "Євробачення" змінюють правила / © instagram.com/eurovision

Також змінилася кількість голосів, які може надіслати глядач. Раніше голосів було 20, а від 2026 року — 10 незалежно від способу голосування. Таким чином, організатори конкурсу нібито заохочують глядачів голосувати не за одного учасника, а за кількох.

Змінюються правила й півфіналів. Раніше голосували лише глядачі. Тепер і до півфіналів повертаються оцінки журі. При цьому кількість професійних суддів збільшать від п'яти до семи. До речі, тепер щонайменше двоє членів журі мають бути віком 18–25 років.

Окрім того, в системі голосування посилюють технічні заходи безпеки. Це сприятиме виявленню шахрайської або скоординованої активності під час голосування, а також посиленню моніторингу підозрілих моделей, що залишатиме довіру до результатів глядацького голосування.

