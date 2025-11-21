- Дата публікації
Марина Боржемська вперше розсекретила нові стосунки: "У моєму житті є чоловік"
Спортсменка зізналась, що більше не самотня.
Відома українська фітнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська вперше розсекретила нові стосунки.
Спортсменка зазвичай неохоче розповідає про особисте життя. Проте, виявляється, там відбулися зміни. Тренерка в інтерв'ю "РБК-Україна" зізналась, що більше не самотня. Наразі Марина Боржемська перебуває в стосунках.
Щоправда, це поки що все, що вона наразі може розповісти. За словами спортсменки, ці стосунки наразі на ранньому етапі. Тож, вона якомога більше хоче зберегти цю романтичну історію в таємниці. Однак тренерка все ж таки запевнила, що наразі переживає особливий та теплий період.
"Наразі в моєму житті є чоловік, з яким ми зустрічаємось. Ви перша, хто це почув. Але, якщо чесно, не хотілося б вдаватись у деталі. Це ще дуже ранній і ніжний етап. Мені просто хочеться зберегти цю історію в певній такій тиші, щоб дати їй простір вирости. Але точно можу сказати, що це дуже особливий та теплий період у моєму житті", - прокоментувала спортсменка.
