Забудьте про довге сушіння: як прати пуховик вдома — і до чого тут чистий рушник
Прання пуховика часто здається довгим і виснажливим процесом. І справа навіть не в самому пранні, а в сушінні — на повне висихання пуховика потрібно надто багато часу.
Але є простий лайфгак, який дозволяє прати та сушити пуховик вдома буквально за один день. Про цю хитрість давно знають господині з досвідом.
Щоб прискорити сушіння пуховика, використовуйте чистий сухий рушник. Ось як це зробити:
Виперіть пуховик звичайним способом з рідким мийним засобом та увімкніть віджимання.
Після завершення віджимання відкрийте дверцята пральної машини і покладіть сухий рушник всередину.
Знову запустіть цикл віджимання.
Результат приємно здивує: рушник вбирає зайву вологу, а пуховик стає майже сухим. Залишиться лише повісити куртку на 1–2 години до повного висихання — і можна одягати!