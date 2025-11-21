ТСН у соціальних мережах

84
1 хв

Забудьте про довге сушіння: як прати пуховик вдома — і до чого тут чистий рушник

Прання пуховика часто здається довгим і виснажливим процесом. І справа навіть не в самому пранні, а в сушінні — на повне висихання пуховика потрібно надто багато часу.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Навіщо прати пуховик з рушником в пральній машині

Навіщо прати пуховик з рушником в пральній машині / © unsplash.com

Але є простий лайфгак, який дозволяє прати та сушити пуховик вдома буквально за один день. Про цю хитрість давно знають господині з досвідом.

Щоб прискорити сушіння пуховика, використовуйте чистий сухий рушник. Ось як це зробити:

  1. Виперіть пуховик звичайним способом з рідким мийним засобом та увімкніть віджимання.

  2. Після завершення віджимання відкрийте дверцята пральної машини і покладіть сухий рушник всередину.

  3. Знову запустіть цикл віджимання.

Результат приємно здивує: рушник вбирає зайву вологу, а пуховик стає майже сухим. Залишиться лише повісити куртку на 1–2 години до повного висихання — і можна одягати!

84
