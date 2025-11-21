ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1577
Час на прочитання
1 хв

Графіки відключень світла 22 листопада: скільки триватимуть обмеження у Києві та регіонах

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 22 листопада, для Києва та регіонів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні 22 листопада / © ТСН.ua

В Україні у суботу, 22 листопада, діятимуть погодинні графіки відключень світла для побутових споживачів. Причина відключень — пошкодження об’єктів енергосистеми внаслідок російських ударів.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла в Києві 22 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві 22 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві 22 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві 22 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині

Графік відключення світла на Київщині 22 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 22 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 22 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 22 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 22 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 22 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 22 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 22 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Сумщині

На зображенні: жовті віконця — години, коли є світло, темні віконця — години без електрики

На зображенні: жовті віконця — години, коли є світло, темні віконця — години без електрики

Графік відключення світла на Ріненщині

Графік відключення світла на Рівненщині 22 листопада / © Рівненська обласна державна адміністрація

Графік відключення світла на Рівненщині 22 листопада / © Рівненська обласна державна адміністрація

Графік відключення світла на Львівщині

Графік відключення світла на Львівщині 22 листопада

Графік відключення світла на Львівщині 22 листопада

Нагадаємо, прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що влада ти енергетики вживають усіх необхідних заходів, щоб вже найближчими днями скоротити відключення світла в Україні.

Новина доповнюється
