Графіки відключень світла 22 листопада: скільки триватимуть обмеження у Києві та регіонах
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 22 листопада, для Києва та регіонів.
В Україні у суботу, 22 листопада, діятимуть погодинні графіки відключень світла для побутових споживачів. Причина відключень — пошкодження об’єктів енергосистеми внаслідок російських ударів.
Про це повідомили у ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла на Київщині
Графік відключення світла на Дніпропетровщині
Графік відключення світла на Сумщині
Графік відключення світла на Ріненщині
Графік відключення світла на Львівщині
Нагадаємо, прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що влада ти енергетики вживають усіх необхідних заходів, щоб вже найближчими днями скоротити відключення світла в Україні.
Новина доповнюється