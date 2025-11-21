Бої за Покровськ: куди просунулись росіяни – огляд від DeepState

Російські військові / © Associated Press

Реклама

Російські окупанти з південної частини Покровська просуваються у центральну частину міста, яка поступово переходить під контроль ворога.

Про це повідомили в п’ятницю, 21 листопада, оглядачі моніторингового ресурсу DeepState.

За інформацією аналітиків, росіяни облаштовують позиції, закріплюються та переходять в стадію повноцінної битви за населений пункт.

Реклама

«Вдається здійснювати активне полювання в районі залізниці, щоб не давати противнику також взяти там місцевість під контроль, однак велика кількість фіксацій вже в північній частині міста вказує на ознаки, що червона зона в скорому часі досягне залізничного полотна, особливо в південно-західній частині Покровська», — повідомили про протидію окупантам у огляді.

За даними DeepState, збільшилася фіксація груп ворожої піхоти в районі населеного пункту Рівне, який був частиною важливого логістичного ланцюга до Мирнограду.

«Противник влаштовує засідки, облаштовує різні інженерні перешкоди та унеможливлює нормальне пересування, що вже давно перетворилося на лотерею. Чим більше поглинання ворогом Покровська ставить під критичну загрозу утримання Мирнограду та подальших маневрів, якщо вони стануть необхідними», — наголосили аналітики.

В огляді стверджують, що українські підрозділи в Мирнограді продовжують тримати оборону, відчуваючи постійний тиск зі сходу, півдня та півночі. Ворог з’являється на південних околицях міста, але явних закріплень поки немає.

Реклама

«Битва за Покровськ та Мирноград триває…» — підсумували в DeepState.

Нагадаємо, раніше цього дня у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ повідомили, що українські бійці утримують визначені рубежі у північній частині Покровська, а також контролюють позиції південніше від залізниці.