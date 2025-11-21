"Мирний план" Трампа: політолог назвав єдине коло людей, з ким має радитися Зеленський

Трамп та Зеленський / © ТСН

Обговорення так званого «плану Трампа» щодо завершення війни та можливих поступок Росії загострило питання про те, хто має стати головним порадником президента Володимира Зеленського у воєнний час.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі «24 Каналу» наголосив на неприпустимості політизації цього процесу.

«Єдині, з ким повинен радитися президент щодо цього плану, це наші військові. Крапка» — заявив експерт.

Саме військові здатні оцінити будь-які умови з позиції безпеки та визначити, чи ослаблять домовленості оборону, чи дадуть Україні додаткові можливості. Такий підхід дозволяє ухвалювати рішення, виходячи з реалій фронту, а не політичних міркувань.

Рейтерович підкреслив, що у воєнний час президент як глава держави і верховний головнокомандувач несе фінальну та повну відповідальність за будь-які ухвалені рішення.

«Відповідальність за те, що буде зроблено і яке рішення буде прийнято, несе Володимир Олександрович Зеленський» — зазначив політолог.

За його словами, звернення до громадян із натяками на «спільне рішення» лише заплутують ситуацію, оскільки йдеться про державні дії, а не про політичні симпатії. Проведення виборів чи референдумів у поточних умовах є неможливим.

Політолог попередив, що план Трампа у початковому вигляді містить пункти, які можуть завдати серйозного удару по політичних перспективах нинішньої української влади.

«Якщо ми беремо той план, який ми побачили, і приймаємо його хоч би на 70 — 80 відсотків, це політичне самогубство,» — зауважив Рейтерович.

Навіть ухвалення пом’якшеного варіанту не зніме всіх ризиків. Однак, у воєнний час першочерговим має бути те, як рішення позначаться на Україні та її національних інтересах, а не на рейтингах окремих політиків.

Нагадаємо, план Трампа з 28 пунктів активно обговорюється США, проте його мета — скоріше геополітична гра з Росією та Китаєм, ніж реальні переговори з Україною. Документ передбачає поступки Кремлю, включно із забороною України в НАТО та поверненням Росії до G8, що викликає занепокоєння щодо національних інтересів України.