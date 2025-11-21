- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 74
- Час на прочитання
- 2 хв
"Мирний план" Трампа: політолог назвав єдине коло людей, з ким має радитися Зеленський
Навіть часткове прийняття умов «мирного плану» Трампа може стати «політичним самогубством» для нинішньої влади.
Обговорення так званого «плану Трампа» щодо завершення війни та можливих поступок Росії загострило питання про те, хто має стати головним порадником президента Володимира Зеленського у воєнний час.
Політолог Ігор Рейтерович в ефірі «24 Каналу» наголосив на неприпустимості політизації цього процесу.
«Єдині, з ким повинен радитися президент щодо цього плану, це наші військові. Крапка» — заявив експерт.
Саме військові здатні оцінити будь-які умови з позиції безпеки та визначити, чи ослаблять домовленості оборону, чи дадуть Україні додаткові можливості. Такий підхід дозволяє ухвалювати рішення, виходячи з реалій фронту, а не політичних міркувань.
Рейтерович підкреслив, що у воєнний час президент як глава держави і верховний головнокомандувач несе фінальну та повну відповідальність за будь-які ухвалені рішення.
«Відповідальність за те, що буде зроблено і яке рішення буде прийнято, несе Володимир Олександрович Зеленський» — зазначив політолог.
За його словами, звернення до громадян із натяками на «спільне рішення» лише заплутують ситуацію, оскільки йдеться про державні дії, а не про політичні симпатії. Проведення виборів чи референдумів у поточних умовах є неможливим.
Політолог попередив, що план Трампа у початковому вигляді містить пункти, які можуть завдати серйозного удару по політичних перспективах нинішньої української влади.
«Якщо ми беремо той план, який ми побачили, і приймаємо його хоч би на 70 — 80 відсотків, це політичне самогубство,» — зауважив Рейтерович.
Навіть ухвалення пом’якшеного варіанту не зніме всіх ризиків. Однак, у воєнний час першочерговим має бути те, як рішення позначаться на Україні та її національних інтересах, а не на рейтингах окремих політиків.
Нагадаємо, план Трампа з 28 пунктів активно обговорюється США, проте його мета — скоріше геополітична гра з Росією та Китаєм, ніж реальні переговори з Україною. Документ передбачає поступки Кремлю, включно із забороною України в НАТО та поверненням Росії до G8, що викликає занепокоєння щодо національних інтересів України.