«Не війною»: Портников пояснив, як Путін хоче завоювати Україну

Диктатор Путін / © Associated Press

Путін усвідомлює, що не здатний завоювати Україну воєнним шляхом, однак переконаний, що може досягти своєї мети через економічну та політичну деградацію українського суспільства.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

Коментуючи ідею розв’язання територіального питання через референдум, він наголосив, що такі ініціативи можуть бути спрямовані насамперед на внутрішню дестабілізацію України.

«Щодо ідеї вирішення територіального питання через референдум, я думаю, що ми перебуваємо в ситуації, коли це, найімовірніше, пропонується для дестабілізації ситуації в Україні», — зазначив Портников.

За його словами, диктатор Путін зацікавлений у тому, щоб українська влада погодилася на можливість територіальних змін і проведення відповідних референдумів, адже це здатне розколоти суспільство.

«Путіну потрібно погодження нашої влади на можливість територіальних змін і на проведення референдуму щодо таких територіальних змін, щоб це збурило одну частину суспільства», — пояснив журналіст.

Водночас, за його словами, іншу частину громадян можуть заспокоювати аргументами про швидке припинення бойових дій.

«Іншу — змусило радіти, що не буде війни: „яка різниця, на яких умовах, головне, щоб не стріляли“», — зауважив Портников.

На його думку, така логіка створює небезпечне підґрунтя для внутрішнього протистояння.

«І це, в принципі, непогане підґрунтя для громадянського конфлікту», — наголосив він.

Журналіст також підкреслив, що Кремль паралельно реалізує сценарій економічного виснаження України.

За словами Портникова, для досягнення економічної деградації Путін докладає значних зусиль, зокрема через атаки на енергетичну інфраструктуру.

«Для економічної деградації Путін теж багато що робить, докладає серйозні зусилля, як ви бачите, — темна Одеса», — зазначив він.

Він припустив, що спроби зруйнувати українську енергетику триватимуть і надалі.

«Я думаю, що будуть ще докладатися чимало зусиль для руйнування української енергетики, ми ж це прекрасно розуміємо», — сказав журналіст.

Водночас Портников звернув увагу на обмежені можливості Росії в цьому напрямку.

«Ви бачите, він руйнує підстанції, але не може позбавити українців електроенергії, тому що не може знищити атомні електростанції», — пояснив він.

Однак, за його словами, удари по підстанціях мають серйозні наслідки, адже їх відновлення є вкрай складним.

«Він руйнує підстанції, які дуже важко відновлюються цього сезону. Оце — одна ідея», — наголосив Портников.

Іншою складовою цієї стратегії, за його оцінкою, є суспільне збурення.

«Інша ідея — суспільне збурення, щоб Українська держава погодилася з тим, що має виносити на референдум, тому що для багатьох людей це може бути неприпустимо», — підсумував журналіст.

Раніше повідомлялося, що європейські чиновники висловлюють серйозне занепокоєння тим, що Росія може використати нову мирну угоду щодо завершення війни в Україні, досягнуту за посередництва США, як привід для повторного вторгнення на територію Донбасу.

Ми раніше інформували, що президент США провів напружену телефонну розмову з лідерами Німеччини, Франції та Британії, під час якої закликав їх змусити українського президента погодитись на значні територіальні втрати та обмеження чисельності армії.