Як змусити Трампа відмовитися від російського сценарію: експерт дав важливі поради Україні та Європі

Багато хто в Україні побоюється, що адміністрація президента США Дональда Трампа готова здати українські території заради «дружби» з Кремлем. Проте американські аналітики заспокоюють: мотивація 47-го президента США набагато простіша і прагматичніша.

Старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), екс-полковник морської піхоти США Марк Канчіан пояснив логіку дій Білого дому в інтерв’ю ТСН.ua.

Психологія «ділка»

За словами експерта, Трамп мислить категоріями бізнесу та нерухомості, як у часи своєї молодості в Нью-Йорку.

«Насправді Трампу просто потрібна угода. Йому не так важливо, якою саме вона буде. Він хоче угоду, бо бачить себе майстром домовленостей… Його книжка так і називається — „Мистецтво укладати угоди“. Він мислить саме в цій логіці», — зазначив Канчіан.

Саме тому Трамп так часто говорить про свої «успіхи» у світі та намагається додати до колекції ще й український кейс.

Еволюція планів

Ця гнучкість Трампа вже дає плоди. Канчіан зауважив, що Вашингтон поступово відмовляється від проросійських наративів.

«Я думаю, що адміністрація відійшла від початкового плану з 28 пунктів… Тож, ймовірно, існує ще одна версія… Вона значно ближча до того, що пропонують Європа та Україна, й вже не містить поступок щодо територій», — вважає аналітик.

Порада для України: казати «Ні»

Головна небезпека полягає в тому, що заради швидкого результату Трамп може погодитися на умови Путіна, якщо не зустріне опору. Тому експерт радить Києву та європейським партнерам бути непохитними.

«Найкраще, що можуть зробити Україна та Європа, — це зайняти жорстку позицію щодо того, що вони готові прийняти… Якщо українці та європейці чітко скажуть: „Ні, це для нас неприйнятно“, — тоді Трампу доведеться переглядати параметри мирної пропозиції», — підсумував Марк Канчіан.

Тобто, Трампу легше змінити план, ніж визнати, що він не зміг домовитися.

Нагадаємо, за інформацією BILD, переговори щодо України останнім часом різко активізувалися. Джерела німецького видання зазначають, що Трамп чинить жорсткий тиск на Зеленського.