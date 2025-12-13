"Росіяни помилилися щодо Трампа": експолковник морської піхоти США про мирні переговори

Президент РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп

Мирні переговори щодо України наразі фактично зупинилися, хоча дипломати продовжують обмінюватися документами. Причина в тому, що Кремль не бачить сенсу зупинятися, поки вважає, що час грає йому на руку.

Таку думку висловив старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), колишній полковник морської піхоти США Марк Канчіан в інтерв’ю ТСН.ua.

Чому план Трампа буксує

Експерт нагадує, що всі дедлайни Трампа (24 години, 100 днів) вже минули. Проблема не у відсутності ініціативи США, а в позиції Москви.

«Росія насправді не зацікавлена у мирі. Вони вважають, що виграють. Вони вважають, що час на їхньому боці. Що США та Європа втомляться від війни. Тому вони не готові до компромісів», — наголосив Канчіан.

Що насправді сталося на Алясці

Саміт Трампа і Путіна на Алясці викликав багато чуток про «таємну велику угоду». Проте Канчіан переконаний: ніякої угоди не було. Було лише непорозуміння.

Трамп сприйняв цю зустріч як початок бізнес-переговорів, які приведуть до припинення вогню. Росіяни ж сприйняли це як слабкість і готовність США йти на поступки.

«Можливо, росіяни поїхали звідти з переконанням, що Трамп налаштований до них прихильніше, ніж це було насправді… Трамп вважав, що вони домовилися про шлях до угоди. Але Росія не була зацікавлена ні в припиненні вогню, ні в мирній угоді», — пояснив експерт.

Еволюція «28 пунктів»

Перша версія мирного плану Трампа (ті самі «28 пунктів») дійсно виглядала проросійською і була неприйнятною для Києва та Брюсселя. Але, за словами Канчіана, ситуація змінюється.

Після жорсткої реакції України та Європи американські переговорники почали вносити правки.

«Ми пройшли через кілька ітерацій переговорів із американськими переговорниками, які вже приймали ті зміни, що пропонували Україна та Європа», — зазначив аналітик.

Економіка vs Війна

Канчіан також зауважив, що Трамп прагматично хотів би повернути Росію у світову економіку, щоб вести бізнес. Але поки триває агресія, це «практично неможливо».

Війна блокує будь-які спроби нормалізації, як би цього не хотіли в окремих кабінетах Вашингтона.

Нагадаємо, Канчіан розповів, які гарантії безпеки може отримати Україна. На його думку, основний тягар гарантій безпеки ляже на Європу, але навіть після війни Україні доведеться самостійно підтримувати високу обороноздатність і продовжувати будівництво укріплень уздовж лінії фронту.