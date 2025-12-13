Як зберегти тепло вдома, коли немає світла: в ДСНС порадили 5 простих способів не змерзнути

Навіть без електрики і опалення в оселі є способи зберегти тепло та зігрітися / © iStock

Відсутність електроенергії часто означає і відсутність тепла. Щоб не змерзнути під час тривалих відключень, рятувальники радять діяти комплексно: від утеплення себе до теплоізоляції приміщення.

Дієві та безпечні рекомендації опублікувала пресслужба ДСНС у своєму Telegram-каналі.

Правило однієї кімнати

Не намагайтеся обігріти всю квартиру. Оберіть одну кімнату і щільно закрийте у ній вікна, двері та штори. Це створить ефект «термоса» і не дозволить теплу виходити назовні.

Порада: За можливості зберіться всією родиною в одній кімнаті. Дихання та тепло тіл допоможуть підняти температуру повітря.

Створіть «теплий куточок»

Протяги — головний ворог тепла. Заклейте щілини у вікнах, а під двері покладіть скручені ковдри або килим, щоб холодне повітря не тягнуло з коридору.

До цього процесу можна залучити дітей — так вони відчують свою важливість і менше стресуватимуть через темряву.

Одягайтеся як «капуста»

Правильний одяг гріє краще за ковдру. Одягніть себе та дітей у кілька тонких шарів замість одного товстого светра. Повітря між шарами одягу працює як теплоізолятор.

Не забувайте про:

Теплі шкарпетки (ноги мерзнуть першими).

Шарф.

Шапку (навіть удома, адже багато тепла втрачається саме через голову).

4. Безпечна грілка своїми руками

Якщо батареї холодні, зробіть саморобну грілку. Наповніть пластикову пляшку теплою водою, обов’язково обгорніть її рушником і тримайте біля себе.

Увага! Не використовуйте для цього металевий посуд або окріп — можна отримати серйозні опіки.

Смертельна небезпека генераторів

Якщо ви використовуєте генератор, пам’ятайте головне правило: ніколи не вмикайте його у приміщенні!.

Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку, але вбиває дуже швидко. Генератор має стояти на вулиці на відстані не менше 6 метрів від вікон та дверей.

