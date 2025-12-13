Україна вперше за 12 років здобула "срібло" на "Дитячому Євробаченні-2025": виступ пробирає до мурах

Софія Нерсесян на "Дитячому Євробаченні-2025" / © instagram.com/junioreurovisionofficial

Реклама

Представниця України на «Дитячому Євробаченні-2025» Софія Нерсесян посіла друге місце на конкурсі, який відбувся у Грузії.

Так, 10-річна артистка вийшла на сцену фіналу з піснею «Мотанка» — глибокою, символічною композицією, що поєднала українські традиції, емоції та сучасну сценічну мову.

Софія виступала під номером шість і одразу прикувала до себе увагу. Вона з’явилася у білому костюмі з червоними торочками та орнаментами у формі серця, які підкреслювали національний код номера. Центральним образом стала українська лялька-мотанка — давній оберіг, який у постановці перетворився на голос дітей, що прагнуть захисту, безпеки та миру.

Реклама

Номер вирізнявся емоційністю, продуманою хореографією та видовищними спецефектами. Софія впевнено тримала сцену, а її щирість і сила виконання не залишили байдужими ні зал, ні глядачів по той бік екранів. Після завершення пісні зал вибухнув оваціями, а юна співачка звернулася до публіки з проникливими словами: «Люблю вас, Європо! Дякую, Європо! Дуже вас люблю!».

За підсумками голосування Україна набрала 177 балів. Національні журі віддали Софії 79 балів. Найвищу оцінку — 10 балів — Україна отримала від Сан-Марино та Чорногорії. По 8 балів дали Хорватія, по 6 — Мальта, Вірменія, Грузія та Франція.

Водночас справжнім тріумфом для України стало глядацьке голосування. Від публіки Софія Нерсесян отримала 98 балів і стала переможницею телеголосування, що кардинально вплинуло на фінальний результат конкурсу. Саме завдяки підтримці глядачів Україна піднялася на друге місце, поступившись у загальному заліку лише Франції, яка цього року здобула перемогу.

Результати голосування «Дитячого Євробачення-2025» / © instagram.com/suspilne.eurovision

Зазначимо, у «Дитячому Євробаченні-2025» взяли участь 18 країн. Переможця визначали за комбінованою системою: 50% балів — від національних журі, ще 50% — від глядачів. Для України цей результат став історичним поверненням до лідерів конкурсу. Все тому, що цього року наша країна вперше від 2013-го здобула почесне друге місце.